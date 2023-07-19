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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برنامج الأغذية العالمي يخفض المساعدات المالية للاجئين السوريين في الأردن

اللاجئين السوريين
اللاجئين السوريين

أفادت وكالة أسوشيتد برس، اليوم الأربعاء، أن برنامج الأغذية العالمي سيخفض المساعدات المالية للاجئين السوريين في الأردن.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجيةالأردنية، إن الرئيس السوري بشار الأسد التقي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في دمشق، وبحثا قضية اللاجئين السوريين في الأردن ومكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود.

وتأتي زيارة الصفدي، في وقت يتزايد فيه التواصل الإقليمي مع نظام الأسد، وبلغ ذروته مع عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية بعد سنوات من العزلة منذ بدء الحرب السورية في 2011.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها، إن الاجتماع ركز على موضوع عودة اللاجئين، والإجراءات اللازمة لتسهيل العودة الطوعية للاجئين السوريين من الأردن.

وأضاف أن الأسد والصفدي، بحثا أيضا، الخطوات 'الإنسانية والأمنية والسياسية' نحو 'حل شامل' للأزمة السورية.

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