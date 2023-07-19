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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على جهود الدولة في إنتاج الهيدروجين الأخضر

الهيدروجين الاخضر
الهيدروجين الاخضر

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا تليفزيونيا حول جهود الدولة فى إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذكر التقرير أن مصر إحدى الدول الواعدة فى مجال الهيدروجين الأخضر، وتمتلك مصر إمكانات هائلة لجذب الاستثمارات بهذا المجال.
 

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الوزراء: مصر دولة واعدة في مجال الهيدروجين الأخضر وتمتلك إمكانيات لجذب الاستثمارات


وأضاف التقرير، أن مصر ثالث أكبر أسواق الطاقة الكهربائية بالشرق الأوسط، ومن المقرر أن توفر مشروعات الهيدروجين 44 ألف فرصة عمل بمصر، والقضاء على 37 مليون طن من ابتعاثات ثانى أكسيد الكربون فى مصر.

وأشارت وكالة فيتش إلى أن مصر من الدول السباقة فى مشروعات الهيدروجين الأخضر، ومن المقرر زيادة الناتج المحلى لمصر بـ 18 مليار دولار فى 2050، وبلغ الإنتاج العالمى من الهيدروجين 75 مليون طن خلال 2022، والإنتاج العالمى للهيدروجين الأخضر يعادل 3% من الطلب، وقالت جولدن ساكس إن الهيدروجين سيوفر 25% من طلبات الطاقة فى 2050.

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