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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان أسود.. رزان جمال تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها من بيروت

صدى البلد

حضرت الفنانة اللبنانية الأصل رزان جمال حفل توزيع جوائز الأفضل في بيروت، وقد شاركت متابعيها صور مع متابعيها عبر حسالها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

 

تفاصيل إطلالة رزان جمال في بيروت

 

واختارت رزان جمال ارتداء فستانا بسيط طويل باللون الاسود، وبقصة مميزة من الاكتاف وفتحة من الساقين تكشف عن قدميها.

 

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وقامت رزان جمال برفع خصلات شعرها إلى الوراء بعمله تسريحة أنسابية ناعمة، وقد تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

 

وأختارت رزان جمال لمسات ناعمة من المكياج، والتي اعتمدت فيها على الالوان الترابية الناعمة، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

 

واختارت رزان جمال قرطين ناعمين باللون الفضي، مع اسور بسيطة وخواتم بنفس اللون، وهو ما اعطي إطلالتها اناقة ومثالية.

رزان جمال
رزان جمال
رزان جمال
رزان جمال
رزان جمال
رزان رزان جمال إطلالة رزان جمال الفنانة اللبنانية الأصل رزان جمال بيروت

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