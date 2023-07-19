رسالة من نجم الأهلي إلي إمام عاشور عقب انضمامه للقلعة الحمراء

هنأ وائل جمعة، نجم نادي الأهلي السابق، اللاعب إمام عاشور عقب انضمامه إلي النادي الأهلي، قادمًا من ميتيلاند الدنماركي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب وائل جمعة: “مبروك لإمام عاشور انضمامك للاهلي كل التوفيق والنجاح ليك وإن شاء الله تكون إضافة وتكتب تاريخ ليك ولنادينا⁦‬⁩ …اهلا بيك في اعظم نادي في الكون”.

وأعلن النادي الأهلي رسميا عن ضم إمام عاشور قادما من نادي ميتلاند الدنماركي لمدة 5 مواسم قادمة.

يأتي ذلك بعد ما اعلن نادي ميتلاند الدنماركي انضمام إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي رسميًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المدير الرياضي لـ ميتلاند عبر الموقع الرسمي لناديه "نشعر بالحزن لأننا لا نستطيع تعويض إمام عاشور، هو لاعب موهوب ذو مستقبل كبير".

وأنهى أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الكرة كافة التفاصيل الخاصة بضم اللاعب وتوقيع العقود.