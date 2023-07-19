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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميركاتو تاريخي.. شوبير يكشف ثاني صفقات الأهلي بعد ضم إمام عاشور

إمام عاشور
إمام عاشور

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن إتمام النادي الأهلي التعاقد مع ثاني صفقاته الصيفية بعد ضم إمام عاشور.

وقال شوبير، في برنامجه الصباحي عبر إذاعة أون سبورت إف إم: النادي الأهلي أنهى التعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا، مهاجم جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي.

وأوضح شوبير، أن سوزا اقترب بشكل كبير من الانضمام إلى صفوف الأهلي، معلقًا: سوزا اقترب من الأهلي، أو اعتبروه لاعب في القلعة الحمراء، النادي أنهى كل شيء مع اللاعب سوزا ويتبقى فقط أمور بسيطة للإعلان.

وانتقل شوبير، إلى تفاصيل مفاوضات الأهلي مع المغربي رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي، مشددًا أن النادي دخل في مفاوضات مع اللاعب والنادي المغربي للحصول على خدماته ويتبقى الاتفاق على الصيغة التعاقدية بين الطرفين.

وكشف النادي الأهلي، عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن إتمام التعاقد مع إمام عاشور ليصبح لاعبًا في صفوف الفريق بداية الموسم الكروي الجديد 2023-2024.

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