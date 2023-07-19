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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل: لن نتعاقد مستقبلا على استيراد أي وحدات متحركة جديدة

لقاء وزير النقل اليوم
لقاء وزير النقل اليوم

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، كيم يونج هيون، السفير الجديد لجمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية القائمة بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

في  بداية اللقاء، أكد وزير النقل التعاون المثمر بين الجانبين والتطلع لمزيد من التعاون المشترك في جميع مجالات النقل، خاصة في مجالات تحديث نظم الإشارات والوحدات المتحركة لمترو الأنفاق والسفن التجارية وتوطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر.  

وأعرب سفير كوريا الجنوبية عن عمق العلاقات المصرية الكورية الجنوبية، وعن سعادته بزيارة مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيدا بالعاصمة الإدارية الجديدة وبالمهندسين المصريين وبما يتحقق من نهضة وإنجازات في جميع المجالات في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي يتم من خلالها تنفيذ عدد كبير من المشروعات العملاقة التي تخدم المواطن المصري، مؤكدا اهتمام الحكومة الكورية الجنوبية بزيادة حجم التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة في عدد من القطاعات، ومنها قطاع النقل.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة، منها مشروعات السكة الحديد مثل مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط نجع حمادي/ الأقصر بطول 118 كم، ومشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات، وأعمال هندسة السكة على خط الأقصر / السد العالي بطول 224 كم، وكذلك التعاون المشترك في مجال مترو الأنفاق مثل التعاون في مجال توطين صناعة قطارات مترو الأنفاق في مصر من خلال تصنيع  40 قطار مترو (320 عربة) بالمشاركة بين شركة هيونداي روتيم  الكورية وشركة نيرك ووزارة النقل في مصنع نيرك في شرق بورسعيد.

وأكد وزير النقل أهمية هذا المشروع، خاصة أن الوزارة لن تتعاقد مستقبلا على استيراد أي وحدات متحركة جديدة سواء في المترو أو السكك الحديدية أو غيرها من الأنواع المختلفة من الوحدات المتحركة، حيث تقوم بتنفيذ خطة شاملة لتوطين هذه الصناعة في مصر من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، ومنها هيونداي روتيم الكورية الجنوبية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدا لفتاح السيسي.

كما تمت متابعة المشروعات المشتركة في مجال النقل البحري، مثل متابعة آخر المستجدات الخاصة ببناء 2 سفينة متعددة الأغراض MPC14K، وفقا للعقد الموقع بين شركة القاهرة للعبارات والنقل البحرى التابعة لوزارة النقل وشركة ترسانة البناء الكورية الجنوبية Dae sun، وكذلك التعاون المستقبلي مع الجانب الكوري الجنوبي  لتوريد 2 سفينة تجارية أخرى للمساهمة في أعمال تصدير الحاصلات والخضراوات المصرية للخارج، وذلك ضمن الخطة الشاملة للحكومة المصرية لبناء أسطول تجاري مصري وطني قوي لنقل التجارة المصرية للخارج تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستعادة قوة الأسطول التجاري المصري والاستغلال الأمثل لموقعها الاستراتيجى على البحرين الأحمر والمتوسط وعلى خطوط الملاحة العالمية.
 

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