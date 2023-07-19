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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يلتقي المقبولين في مسابقة الـ 30 ألف معلم

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي المقبولين في مسابقة الـ 30 ألف معلم

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط - بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة - المعلمين الجدد من أبناء محافظة أسيوط والمقبولين في مسابقة وزارة التربية والتعليم 30 ألف معلم حيث كان نصيب أسيوط منهم 666 معلم ومعلمة.

وذلك خلال فترة تدريبهم قبل استلام مهام عملهم في المدارس.

 

 ويأتي ذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير العملية التعليمية والاهتمام بالمعلم ليخرج لنا جيل متسلح بالعلم والمعرفة لرفع راية مصر عالية في كافة المحافل الدولية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام امنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .

 

جاء ذلك بحضور عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط.


حيث بدأ اللقاء بالسلام الوطني وترديد المحافظ والمعلمين للنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية بعدها أجرى المحافظ حوارًا مفتوحًا مع المعلمين وقدم التهنئة لجميع المعلمين المقبولين في هذه المسابقة وقال لهم عليكم دور ومسئولية كبيرة ورسالة سامية تجاه الطلاب يجب أن تؤدوها على أكمل وجه بكل أمانة وصدق.


وأكد محافظ أسيوط على حرص الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الارتقاء بمنظومة التعليم وذلك من منطلق أن التعليم هو قاطرة التنمية ومحور رئيسي برؤية مصر للتنمية 2030 ومن هذا المنطلق تم تنفيذ هذه المسابقة لتعيين معلمين جدد لدعم قطاع التعليم وفق خطة مرحلية لافتًا إلى أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم للمنظومة التعليمية في ضوء رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

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وأوضح المحافظ أن التعليم ليس وظيفة وإنما رسالة فهو اللبنة الأساسية لبناء الأجيال والنشئ وغرس الولاء والانتماء والقيم والأخلاق الحميدة بداخلهم مشيرًا إلي أن المعلم يقع علي عاتقه المسئولية الاولي في بناء وتكوين شخصية الأبناء مشاركة مع الأسرة للتشجيع المستمر للطلاب على تحصيل العلم والمعرفة منوهًا أن الأمم والشعوب لا تبني إلا بالتعليم فبدون المعلم لن يكون لدينا أطباء ولا مهندسين ولا علماء في شتي المجالات موصيا بالجد والاجتهاد والأمانة في العمل لإعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل فضلا عن ترعيق الاجيال المشروعات التي تتم على أرض مصر وفي محافظتهم من مشروعات قومية ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.


وأشار اللواء عصام سعد إلى أن أسيوط من أكثر 3 محافظات على مستوى الجمهورية تم فيها بناء مدارس حيث تم على مدار 7 سنوات الماضية بناء ما يقرب من 500 مدرسة بإجمالي عدد فصول 7750 وبتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه بالإضافة إلى المدارس التي تم تنفيذها ضمن المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصرى مبادرة "حياة كريمة" يبلغ عددها 88 مدرسة بإجمالي عدد فصول 1227 فصل دراسي بتكلفة بلغت 430.2 مليون جنيه مشيرًا إلى الجهود المبذولة للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة وزيادة أعداد الفصول والتي تعتبر هدف أساسي للمحافظة لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول.
 

ومن جانبه أوضح عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد المعلمين المقبولين في مسابقة 30 الف معلم بأسيوط ( 666 ) معلم منهم 324 معلم فصل و342 معلم رياض أطفال مشيرًا إلي أن الدولة أتاحت للمعلمين حقبة تدريبية على أعلى مستوى ليكون لديهم دراية بمهام عملهم الوظيفية بالإضافة إلي تنمية مهاراتهم الفنية في العملية التعليمية حيث تم تدريب المعلمين الجدد تدريبات لياقة وتأهيل بالكلية الحربية بالقاهرة خلال الفترة الماضية وسيتم تنفيذ تدريب تأهيل بالأكاديمية المهنية للمعلمين خلال الفترة المقبلة.

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