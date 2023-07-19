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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حاجة تشرف| نورهان فضلت الثانوية الفنية التجارية فأصبحت الأولى على دفعتها بجامعة أسيوط

الدكتور علاء عبد
الدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة بجامعة أسيوط

علق الدكتور علاء عبد الحفيظ عميد التجارة بجامعة أسيوط على ما تداوله مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك حول تفوق طالبة التحقت بالكلية من دبلوم فوق المتوسط المدرسة التجارية 5 سنوات بأسيوط وتحقيقها المركز الأول على الكلية بتقدير تراكمي امتياز هذا العام وانتظار تعيينها معيده بالكلية.

وقال الدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة بجامعة أسيوط إن الطالبة نورهان أحمد عبدالله التحقت بكلية التجارة بعد تفوقها في المدرسة التجارية بنظام الخمس سنوات " دبلوم فوق المتوسط " بعد اجتهادها وإصرارها على التفوق ونجحت خلال دراستها بالكلية على تحقيق امتياز في التقدير التراكمي .

وأشار عميد الكلية إلى أن الكلية تقوم باختيار الأوائل كل عام لتعيينهم بالأقسام بعد موافقة مجالس القسم والكلية والجامعة

وقالت نورهان أحمد عبد الله إن مجموعها في الشهادة الإعدادية كان 263.5 وكان أكثر  بكثير من مجموع قبول الثانوية العام وقت دراستها ولكن فضلت أن تلتحق بدبلوم المدرسة التجارية بنظام الخمس سنوات حتى تبتعد عن ضغوط الثانوية العامة ووجدت تشجيعا من أسرتها ، لافتة إلى إنها كانت تضع أمام أعينها الالتحاق بكلية التجارة والتفوق فيها وتحقق حلمها بأن تفوقت وحصدت المركز الأول بدرجة امتياز بالتقدير التراكمي .

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وكانت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك اشادة بـ " نورهان " واصرارها واختيارها مدرسة فنية للوصول لهدفها حتى تحقيقه

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