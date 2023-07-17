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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط

 أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إن الجامعة حريصة على تنفيذ اختبارات القدرات طبقًا لبرامجها المقررة، والتعامل مع المشكلات الطارئة التي قد تؤثر في عملية انتظام اختبارات القدرات، بالتنسيق مع اللجان المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات بشأن اختبارات القدرات.

 وأضاف أن الجامعة استعدت مبكرًا لإجراء الاختبارات، وتوضيح كل الضوابط والإجراءات، وتيسير التقدم لأداء الاختبارات، وتوفير الأجواء المناسبة لطمأنة الطلاب، مع تطبيق كل الضوابط التي تحقق الغاية من أداء اختبار القدرات.

 

وأجرى الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، صباح اليوم، جولة تفقدية لكلية التربية الرياضية، رافقه في جولته، الدكتور عماد سمير عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور عادل إبراهيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ياسر حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الحكيم رزق وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

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الجدير بالذكر، أن اختبارات القدرات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية التربية الرياضية تشمل عدة اختبارات، هي: مجموعة  اختبارات الطول والوزن والقدرات البدنية والمهارات والسمات الشخصية ، موضحًا ان الاختبارات شهدت اقبالاً كبيراً من الطلاب الراغبين في الإلتحاق بالكلية.

 وأوضح الدكتور عماد سمير عميد الكلية، إنه في إطار ما تشهده الدولة من تحول رقمي في جميع المجالات والخدمات التي تقدمها الدولة بجميع أجهزتها، وتنفيذاً لتعليمات وزارة التعليم العالي للتيسير علي الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ، موضحًا ان التقديم ممتد خلال الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

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