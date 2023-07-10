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رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات بتعيين رؤساء أقسام بمختلف الكليات

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عدداً من قرارات التعيين الجديدة داخل كليات الجامعة، والتي تضمنت تعيين رؤساء أقسام بمختلف كليات الجامعة.

وشملت القرارات في كلية الصيدلة تجديد تعيين الدكتورة نهى ناهض عطية بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية رئيساً للقسم بالكلية، وذلك لمدة عام، وتعيين الدكتور محمد عبد العظيم إبراهيم نايل الأستاذ بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة رئيساً للقسم وذلك لمدة ثلاث سنوات، إضافةً إلي تعيين الدكتور أحمد فتحى محمد أحمد الأستاذ بقسم الجراحة والتخدير والأشعة  بكلية الطب البيطرى  رئيساً للقسم، وذلك لمدة عام .

كما أصدر رئيس الجامعة قراراَ بتعيين الدكتور خالد علي يوسف علي الأستاذ بقسم الهندسة المعمارية رئيساً لمجلس قسم الهندسة المعمارية بالكلية، وذلك لمدة ثلاث سنوات ، وتعيين الدكتور محمد بدري محمد علي الأستاذ بقسم المحاصيل بكلية الزراعة بالجامعة رئيساً لمجلس قسم المحاصيل بالكلية، وذلك لمدة ثلاث سنوات، وتعيين الدكتورة رندا محمد سيد أحمد الأستاذ بقسم خدمة الفرد بكلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة رئيساً لمجلس قسم خدمة الفرد بالكلية، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

وشملت القرارات تعيين الدكتور آمن حمدي زكي الأستاذ بقسم طب الأورام بمعهد جنوب مصر للأورام بالجامعة بعمل رئيس مجلس قسم طب الأورام بالمعهد، وذلك لمدة عام، وفي كلية التربية للطفولة المبكرة تم تجديد قيام  الدكتورة لمياء أحمد محمود الأستاذ بقسم العلوم التربوية بعمل رئيس القسم، و ذلك لمدة عام .  

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وتضمنت القرارات تجديد قيام الدكتور أحمد صفوت محمد الأستاذ بقسم الكيمياء الدوائية بكلية الصيدلة بعمل رئيس للقسم، وذلك لمدة عام، وندب الدكتورة شرين جمال الدين عبد الفتاح مصطفى الأستاذ بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الطب؛ للإشراف على القسم، وذلك لمدة عام، وتجديد تعيين الدكتورة  إيمان رياض محمد الأستاذ بقسم الأمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة بكلية الطب رئيساً لمجلس القسم، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

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