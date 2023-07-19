محافظ أسيوط يشهد احتفال مديرية الأوقاف بالعام الهجرى الجديد في مسجد البقلى

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، مساء الثلاثاء ، الاحتفال الذي أقامته مديرية الأوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد 1445 هجرية وذلك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، عقب صلاة المغرب بمسجد البقلى بحى غرب مدينة أسيوط ،بحضور اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط ، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب والعميد محمد الطنطاوى المستشار العسكرى للمحافظة ،وفضيلة الشيخ الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف مديرية والدكتور احمد شريت وكيل وزارة المالية وعبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم وعلى سيد وكيل وزارة العمل والمهندس ناجح عبد الرحمن رئيس فرع جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة وحسنى درويش رئيس مركز أسيوط وعيون إبراهيم رئيس حى غرب وعبد اللطيف فضالة رئيس حى شرق والشيخ مختار عيسى وكيل مديرية الأوقاف بأسيوط ، و الشيخ محمد عبداللطيف مدير الدعوة بمديرية الأوقاف ، والشيخ أسامة عبدالفتاح مدير الإدارات بمديرية الأوقاف ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية وسط حضور كبير من الأهالي وأئمة الأوقاف .

حيث بدأت الاحتفالية بتلاوة أيات القرأن الكريم للشيخ يونس خليفة مدير إدارة أوقاف صدفا ثم كلمة الشيخ الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الاوقاف، والتى تحدث فيها عن أهم الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة وكيفية الاستفادة منها في التخطيط للمستقبل وكيفية الإستفادة منها في بناء دولتنا المصرية التي تقوم على مبدأ المواطنة لتتسع جميع الديانات دون تمييز ، موجها للجميع كلمة للتعبير عن فرحتهم بهذه المناشبة قائلا لهم : إن شكر المؤمن لله -عز وجل- عند فرحته يتمثل بالتقرب إلى الله -جل وعلا- بالمزيد من الطاعات من ذكر وحمد وشكر وصيام وإنفاق مال في وجوه الخير للفقراء والمحتاجين ، داعيًا الجميع بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ، كما دعا المولى عز وجل أن يجعله عام خير وسلام وأمن على كافة أهل الأرض .

كما وجه محافظ أسيوط – خلال كلمته - التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة والشعب المصرى عامة وأهالي أسيوط بصفة خاصة بمناسبة الاحتفال ببداية العام الهجري الجديد 1445هجرية ، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر جيشًا وشرطة وشعبًا وقيادة وأن يحفظ شبابها ورجالها لاستكمال مسيرة التنمية والحفاظ على المكتسبات والاتجاه للبناء والحفاظ على مكتسبات التنمية الحقيقية والجمهورية الجديدة التى تشهدها مصر حاليا فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئس الجمهورية راعى مسيرة التنمية .



كما شهد الاحتفال الاستماع إلى فقرات من الإنشاد الديني والتواشيح الدينية للمبتهل الشيخ يسرى عبد الرحمن وسط تفاعل من جمع الحضور .

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