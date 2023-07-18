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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يترأس إجتماع المجلس الاقليمى للسكان

محافظ أسيوط يترأس
محافظ أسيوط يترأس إجتماع المجلس الاقليمي للسكان

 

إزالة 11 تعديا على أراضي أملاك الدولة بمركز الفتح في أسيوط


ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماع المجلس الاقليمي للسكان بالمحافظة تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للسكان في إطار دعم القيادة السياسية لصحة وتنمية الأسرة والعمل على تفعيل الإستراتيجية القومية للسكان وتحقيق الهدف القومي للحد من النمو السكاني المرتفع بقري ومدن المحافظة تنفيذاً لأهداف ورؤية مصر 2030 وتنفيذ خطة التنمية المستدامة .

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ ، واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان، ومحمد عبده بخيت مقرر المجلس الاقليمي للسكان بالمحافظة ، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، وعلاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة ، وعلى سيد وكيل وزارة العمل بالمحافظة ومروة كدوانى مقررة المجلس القومى للمرأة بالمحافظة وفتحي صلاح مدير وحدة السكان بالمحافظة وممثلي وزارة الصحة والسكان والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية وبعض مؤسسات المجتمع المدني.

حيث تناول الاجتماع مناقشة جدول الأعمال وتوصيات الاجتماع السابق فضلاً عن استعراض محاور الخطة الاستراتيجية للسكان بالإضافة إلى جهود الأجهزة التنفيذية المختلفة خلال الفترة الماضية في تنفيذ برامج الحد من الزيادة السكانية وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان ومناقشة بعض المعوقات ووضع حلول لها وطرق للتغلب عليها.

وأكد محافظ أسيوط ، على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ برامج أو خطط تساهم في الحد من الزيادة السكانية غير المبررة والتي تؤثر على جهود التنمية المستدامة التي تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تحقيقها بكافة القطاعات الخدمية والتنموية ، لافتاً إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود والتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن سواء الحكومية أو غير الحكومية أو المجتمع المدني لدعم القضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة على أرض الواقع وهو الحد من الزيادة السكانية ورفع الوعي المجتمعي وخفض معدلات النمو السكاني .

وشدد على أهمية تفعيل دور الرائدات الريفيات وحملات طرق الأبواب والتوعية الشاملة عن طريق الندوات واللقاءات ومدارس المجتمع ودور العبادة والمؤسسات التعليمية والجامعية وزيادة قوافل تنظيم الاسرة والصحة الانجابية والعمل سوياً على تحقيق أهداف مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الذي يتم تنفيذه بجميع المحافظات لرفع وعي المواطنين تجاه الصحة الانجابية ورصد المشكلات والظواهر السلبية المترتبة على الزيادة السكانية وايجاد الحلول لها مع أهمية التكامل مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لللإرتقاء بمستوى معيشة وحياة الأسر ومواجهة المعتقدات والسلوكيات التي تقف عائقًا أمام مسار قاطرة التنمية وأضاف محمد عبده بخيت مقرر المجلس القومي للسكان بالمحافظة.

وأضاف أن المحافظة يوجد بها 317 مركز تنظيم أسرة و15 عيادة متنقلة تجوب القرى والنجوع وأكثر من 524 رائدة ريفية بمديرية الصحة بالاضافة إلى 1200 رائدة ريفية تابعة للتضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية ومشروع "2 كفاية" وبرنامج "تنمية الأسرة المصرية" فضلاً عن التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وإلزامهم بالخطة التنفيذية الموضوعة ، لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة التي تسهم في الحد من الزيادة السكانية ومناقشة تقارير الإنجاز في مجال السكان وفقاً للامكانات المتاحة وتنفيذاً للخطة المحددة مسبقاً.

كما تم استعراض أنشطة وفعاليات المجلس القومي للمرأة بالمحافظة وبرامج "نوارة" التي يتم تنفيذها بقرى ونجوع ومراكز المحافظة وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً بالتنسيق مع الجهات الشريكة لرفع الوعي في مواجهة الزيادة السكانية وتنفيذ برامج التوعية.

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