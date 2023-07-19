عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مريض كل 6 دقائق.. مستشفيات إيطاليا في حالة تأهب قصوى

صدى البلد

شهدت المستشفيات في جميع أنحاء إيطاليا ارتفاعًا حادًا في عدد الأشخاص الذين يسعون للحصول على رعاية طارئة للأمراض المرتبطة بالحرارة مع استمرار موجة الحر التي سيطرت على البلاد، حيث سجلت درجات الحرارة في روما رقمًا قياسيًا جديدًا، بحسب وصف صحيفة الجارديان البريطانية.

وأبلغت بعض المستشفيات في إيطاليا عن زيادة بنسبة 20-25٪ في أعداد الواصلين إلى وحدات الطوارئ الذين يعانون من الجفاف أو غيرها من الأمراض الناجمة عن التعرض المفرط للحرارة.

بلغت درجات الحرارة في روما 41.8 درجة مئوية أمس الثلاثاء، محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 40.7 درجة مئوية المسجل في يونيو 2022. ووصلت صقلية إلى حوالي 41 درجة مئوية وكانت هناك ارتفاعات 45 درجة مئوية في سردينيا.

في مدينة نابولي الجنوبية، قال مستشفى كارداريلي إن 231 مريضًا حصلوا على رعاية الطوارئ هناك خلال الـ 24 ساعة الماضية- أي ما يعادل مريض واحد كل ست دقائق وهو أعلى رقم يومي منذ جائحة الفيروس التاجي في عام 2020.

كان معظم المرضى من كبار السن، وبعضهم من منازل سكنية. ومع ذلك، كان الناس من جميع الأعمار، بما في ذلك السياح، يسعون للحصول على الرعاية.

وقال أنطونيو ديمور، المدير العام للمستشفى: "نحن نمر بلحظة حساسة للغاية". ومن بين الذين تم استقبالهم في المستشفي يوم الاثنين، كان 2٪ في حالة خطيرة و 38٪ في حالة حرجة متوسطة.

ووضعت وزارة الصحة الإيطالية 23 مدينة بما في ذلك روما وفلورنسا وبولونيا وباري وكاتانيا وكالياري وباليرمو وتورينو في "حالة تأهب قصوى"، وهو إجراء يعني أن درجة الحرارة شديدة لدرجة أنها تشكل تهديدًا على صحة السكان، جميع السكان، وليس فقط الأطفال وكبار السن.

وحثت الوزارة الناس على ارتداء الكتان وتجنب المغامرة بالخروج خلال الساعات الحارة ووقف المشروبات الكحولية والقهوة والمشروبات الغازية.

وأظهرت الأبحاث التي نُشرت الأسبوع الماضي أن هناك 61،672 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة في جميع أنحاء أوروبا الصيف الماضي، والتي كانت الأكثر سخونة على الإطلاق. كان معدل الوفيات الأعلى في إيطاليا واليونان وإسبانيا والبرتغال.

وفي أوروبا، تسببت موجات الحر المتتالية في ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وصربيا وكرواتيا واليونان، مع إطلاق حرائق الغابات الدخان في الهواء.

ويتم تحطيم الأرقام القياسية في درجات الحرارة بسبب الاحتباس الحراري العالمي الذي يسببه الإنسان وسط استمرار انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتي تزيد من شحنتها ظاهرة النينيو الناشئة.

ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة والطقس المتطرف في الارتفاع حتى يتم خفض الانبعاثات العالمية إلى الصفر الصافي.

إيطاليا مريض الحر موجة الحر روما الجارديان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بعد وصول العظمى لـ 45

«الحق اتجوز دلوقتي»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

أوسوريو يُطيح بـ 5 لاعبين خارج الزمالك |أسماء مدوية

«قربت على 50 جنيها»|انهيار غير متوقع بأسعار الدواجن لأول مرة منذ شهور

تعليق مؤثر من شيكابالا عقب انضمام إمام عاشور للأهلي

تعليق ساخر من لاعب الزمالك السابق عقب انضمام إمام عاشور للنادي الأهلي

46 درجة مئوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم الأربعاء

سعر الدولار يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور عالميًا|وهذا ثمنه بالبنوك

ترشيحاتنا

تقديرات إسرائيلية: حماس أعلنت الحرب على المستوطنين في الضفة

إعادة طفل من ذوى الهمم ضل الطريق لأهليته بالأميرية

رسميًا.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة يوليو 2023|مدفوعة الأجر

أمن القاهرة يحقق نجاحات في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات

الأكثر زيارة في المتحف البريطاني.. تعرف على قصة اكتشاف حجر رشيد

نقيب المحامين يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الهجري الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور كرة نارية خضراء بسماء أمريكا يثير الذعر بين السكان.. فيديو

اقترب من الربع مليون جنيه.. سعر خرافي لفستان صبا مبارك في أحدث ظهور

شاهد.. أطباء يستخدمون أكياس الثلج لعلاج مرضى ارتفاع درجات الحرارة بأمريكا

بجسدي آلام كثيرة| ماذا قال الإبراشي في آخر رسالة له.. ولماذا نُشرت الآن؟

فيديو

قرصة ودن.. منتج يعترف بعمل سحر لـ فيفي عبده.. وهذا رد الأزهر|فيديوجراف

«خانّي مع ممثلة مشهورة».. ريم طارق تفضخ حسن شاكوش على الهواء.. فيديوجراف

خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

أعراضه غريبة.. انتشار مرض خطير في قنا ووزارة الصحة تكشف التطورات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ