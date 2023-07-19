مريض كل 6 دقائق.. مستشفيات إيطاليا في حالة تأهب قصوى

شهدت المستشفيات في جميع أنحاء إيطاليا ارتفاعًا حادًا في عدد الأشخاص الذين يسعون للحصول على رعاية طارئة للأمراض المرتبطة بالحرارة مع استمرار موجة الحر التي سيطرت على البلاد، حيث سجلت درجات الحرارة في روما رقمًا قياسيًا جديدًا، بحسب وصف صحيفة الجارديان البريطانية.

وأبلغت بعض المستشفيات في إيطاليا عن زيادة بنسبة 20-25٪ في أعداد الواصلين إلى وحدات الطوارئ الذين يعانون من الجفاف أو غيرها من الأمراض الناجمة عن التعرض المفرط للحرارة.

بلغت درجات الحرارة في روما 41.8 درجة مئوية أمس الثلاثاء، محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 40.7 درجة مئوية المسجل في يونيو 2022. ووصلت صقلية إلى حوالي 41 درجة مئوية وكانت هناك ارتفاعات 45 درجة مئوية في سردينيا.

في مدينة نابولي الجنوبية، قال مستشفى كارداريلي إن 231 مريضًا حصلوا على رعاية الطوارئ هناك خلال الـ 24 ساعة الماضية- أي ما يعادل مريض واحد كل ست دقائق وهو أعلى رقم يومي منذ جائحة الفيروس التاجي في عام 2020.

كان معظم المرضى من كبار السن، وبعضهم من منازل سكنية. ومع ذلك، كان الناس من جميع الأعمار، بما في ذلك السياح، يسعون للحصول على الرعاية.

وقال أنطونيو ديمور، المدير العام للمستشفى: "نحن نمر بلحظة حساسة للغاية". ومن بين الذين تم استقبالهم في المستشفي يوم الاثنين، كان 2٪ في حالة خطيرة و 38٪ في حالة حرجة متوسطة.

ووضعت وزارة الصحة الإيطالية 23 مدينة بما في ذلك روما وفلورنسا وبولونيا وباري وكاتانيا وكالياري وباليرمو وتورينو في "حالة تأهب قصوى"، وهو إجراء يعني أن درجة الحرارة شديدة لدرجة أنها تشكل تهديدًا على صحة السكان، جميع السكان، وليس فقط الأطفال وكبار السن.

وحثت الوزارة الناس على ارتداء الكتان وتجنب المغامرة بالخروج خلال الساعات الحارة ووقف المشروبات الكحولية والقهوة والمشروبات الغازية.

وأظهرت الأبحاث التي نُشرت الأسبوع الماضي أن هناك 61،672 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة في جميع أنحاء أوروبا الصيف الماضي، والتي كانت الأكثر سخونة على الإطلاق. كان معدل الوفيات الأعلى في إيطاليا واليونان وإسبانيا والبرتغال.

وفي أوروبا، تسببت موجات الحر المتتالية في ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وصربيا وكرواتيا واليونان، مع إطلاق حرائق الغابات الدخان في الهواء.

ويتم تحطيم الأرقام القياسية في درجات الحرارة بسبب الاحتباس الحراري العالمي الذي يسببه الإنسان وسط استمرار انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتي تزيد من شحنتها ظاهرة النينيو الناشئة.

ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة والطقس المتطرف في الارتفاع حتى يتم خفض الانبعاثات العالمية إلى الصفر الصافي.