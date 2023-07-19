إعادة طفل من ذوى الهمم ضل الطريق بالأميرية

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى إعادة طفل ضل الطريق لأهليته بالأميرية .

فقد تبلغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين بالعثور على طفل "من ذوى الهمم" حال سيره بدائرة القسم ولا يعلم عنه أية بيانات.

بإجراء التحريات أمكن تحديد والد الطفل مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل .

وبإستدعائه تعرف على الطفل وقرر بأن نجله ضل طريق عودته للمنزل حال لهوه بمحيط سكنه ولم يستطع العثور عليه .

وتقدم والد الطفل بالشكر للأجهزة الأمنية على الجهود المبذولة فى إعادة نجله.

جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات ذات الطابع الإنسانى .