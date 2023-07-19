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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

43.8 درجة مئوية.. حالات إغماء واختناق تجبر طائرة دلتا على العودة للمطار

طائرة - أرشيفية
طائرة - أرشيفية

فقد العديد من ركاب طائرة دلتا الأمريكية أنفاسهم، واحتاجوا الانتقال إلى المستشفيات، بعدما بقيت  الطائرة منتظرة على المدرج في حرارة خانقة بمطار هاري ريد الدولي في لاس فيجاس، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

تم تنبيه الركاب في البداية إلى مشكلة، حيث بقيت رحلتهم خلف أكثر من اثنتي عشرة طائرة أخرى تستعد للإقلاع.

أبلغ الطيار الركاب أن الطائرة سوف تستدير بسبب حالات الطوارئ عليها، وفقًا لشبكة “فوكس نيوز”.

صدرت تعليمات لمن في المقصورة بالبقاء في مقاعدهم حتى يتمكن المسعفون من الصعود للطائرة. 

تفاقم الوضع، بإغماء ركاب في درجة حرارة  111 فهرنهايت (43.8 درجة مئوية).

 

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