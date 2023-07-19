عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية اللبناني موجها رسالة إلى بوريل: لسنا بلد لجوء

صدى البلد

وجه وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب رسالة لنائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل.

 
وأكد بوحبيب في رسالته التي نقلتها وسائل إعلام لبنانية علي "ضرورة إطلاق حوار بناء وشامل بين لبنان والاتحاد الأوروبي حول كافة الملفات، وبالأخص ملف النزوح السوري، الذي بدأ يشكل تهديدا ليس فقط على التركيبة الاجتماعية اللبنانية والاستقرار الاقتصادي، بل أيضا على استمرار وجود لبنان ككيان".

لبنان .. بيان عاجل من البنك المركزي بشأن منصة صيرفة

وشدد بوحبيب في رسالته على "تمسك لبنان بحقوقه ومسؤولياته في تسهيل العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى ديارهم، وبالأخص، إلى المناطق الآمنة منها، وذلك بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي، وبما لا يتعارض مع الدستور اللبناني الذي ينص على أن لبنان ليس بلد لجوء".

 وأكد وزير الخارجية اللبناني علي "ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على معالجة أسباب النزوح السوري كما ورد في قرار البرلمان الأوروبي، وتسريع التعافي المبكر بما فيه تأمين البنى التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية في سوريا من أجل تسهيل عودة النازحين".

وأعرب عن "استعداد لبنان لإطلاق حوار مع الاتحاد الأوروبي يهدف إلى وضع خارطة طريق للعودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى بلدهم، بجانب المضي بفكرة تشكيل بعثة استشارية إدارية شاملة تابعة للاتحاد الأوروبي تبحث في الحاجات الطارئة للقطاع العام اللبناني، وتوفير الخدمات الأساسية".

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هضربك المرة الجاية.. كهربا يوجه رسالة إلى مدافع النادي الأهلي

17 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بعد وصول العظمى لـ 45

«الحق اتجوز دلوقتي»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

أوسوريو يُطيح بـ 5 لاعبين خارج الزمالك |أسماء مدوية

عقب انضمام إمام عاشور | كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي

المتهم بحرق المصحف في السويد: الشرطة سحبت الحماية عني ومهدد بالقتل

«قربت على 50 جنيها»|انهيار غير متوقع بأسعار الدواجن لأول مرة منذ شهور

تعليق ساخر من لاعب الزمالك السابق عقب انضمام إمام عاشور للنادي الأهلي

ترشيحاتنا

روسيا: أنباء محادثاتنا مع واشنطن وهمية

الكيلو بـ12.60 جنيه| انفراجة كبيرة في سوق السكر والأسعار انخفضت.. فما السبب؟

استمرار تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

مدبولى عن انقطاع الكهرباء : نحن حاليا في فترة تخفيف أحمال مؤقتة حتى استعادة الشبكة للضغوط العادية

ذروة الصيف.. درجات الحرارة في السعودية تصل إلى 50 ببعض المناطق

سبب انتشارها وأعراضها وطرق الوقاية منها.. التفاصيل الكاملة لـ مرض"حمى الضنك"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد القبض عليها.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ جيجي حديد

بعد انتشارها في قنا.. أسباب وأعراض حمى الضنك وطرق الوقاية منها   

قد يقترضون.. تكاليف الطلاق تمنع المتزوجين في بريطانيا من الانفصال السريع

لهذا السبب.. ملياردير يرفع سيارته إلى الطابق 44 في الصين..فيديو

فيديو

تحرك جديد يضرب الذهب وتراجع الدولار | مفاجأة بالاسعار

قرصة ودن.. منتج يعترف بعمل سحر لـ فيفي عبده.. وهذا رد الأزهر|فيديوجراف

«خانّي مع ممثلة مشهورة».. ريم طارق تفضخ حسن شاكوش على الهواء.. فيديوجراف

خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ