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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان .. بيان عاجل من البنك المركزي بشأن منصة صيرفة

أرشيفية
أرشيفية

أعلن نائب محافظ المركزي اللبناني، سالم شاهين، في بيان عاجل له اليوم، أن مصرف لبنان سيلغي تدريجيًا منصة صيرفة بعد انتهاء فترة حاكم البنك هذا الشهر.

وقال شاهين: "قيادة المصرف تجري محادثات مع صانعي السياسات في الحكومة والبرلمان، وكذلك مع صندوق النقد الدولي، بشأن الحاجة إلى الابتعاد عن هذه المنصة نظرا لافتقارها إلى الشفافية والحوكمة".

وتابع: "الأمر يتعلق بالطريقة التي سيتم بها الإلغاء التدريجي لصيرفة".

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وأمس الأحد، ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية، نقلاً عن مصادرها الخاصة، أن وفد "بلومبرج" بحث مع نواب حاكم مصرف لبنان إنشاء منصة جديدة بديلة من صيرفة، مضيفة: " في حال خرج الحاكم من المعادلة سيتم وقف صيرفة، خصوصاً وأن البنية الأساسية للمنصة البديلة، أصبحت شبه جاهزة بآليات أكثر شفافية تعكس الواقع في السوق، أي السعر الحقيقي لليرة مقابل الدولار. ولكن حتى الآن لا تزال آلية عمل المنصة الجديدة غير واضحة".

وخلال ديسمبر 2022، تسارع انهيار سعر الليرة اللبنانية في السوق السوداء مقابل الدولار الأمريكي، حيث تجاوز 48 ألف ليرة. فما كان من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلا أن أصدر بياناً أعلن فيه رفع سعر صيرفة من 31500 ليرة إلى 38 ألف ليرة لبنانية وبيع الدولارات من دون سقف. كما تضمن الإشارة بالاسم إلى "بنك الموارد" وإمكانية الاستفادة من خدمات صيرفة خلال فترة الأعياد. وقام البنك المذكور ومجموعة من البنوك الأخرى بخطوة مشابهة.

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