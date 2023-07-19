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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد القبض عليها.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ جيجي حديد

عارضة الأزياء جيجي
عارضة الأزياء جيجي حديد

كشفت تقارير أجنبية عن مرور عارضة الأزياء العالمية الشهيرة جيجي حديد بأزمة خلال إجازتها بجزر كايمان، مع صديقتها نيكول مكارثي؛ حيث تم القبض عليهما وبحوزتهما ماريجوانا داخل أمتعتهما.

 

إطلالات أثارت الجدل لعارضة الأزياء جيجي حديد

على الرغم من أن جيجي حديد عارضة أزياء وتحرص على مواكبة أحدث صيحات الموضة، إلا أنها تظهر في الكثير من الأحيان بمجموعة من الأزياء الغريبة وغير التقليدية.

 

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تعتمد جيجي حديد على قطع الملابس ذات التصميمات الجديدة والملفتة في الكثير من الأحيان، كما تسيطر الجرأة على أغلب إطلالاتها.

تقوم جيجي حديد باختيار صيحات المكياج التي ترتكز على الألوان الجريئة والرسومات غير التقليدية أيضا، كما تعتمد على تسريحات الشعر البسيطة وغير المبالغ فيها.

على جانب آخر، لا تبالغ جيجي حديد في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات، ولكنها تميل إلى البساطة وعدم المبالغة، ما منحها مظهرا جذابا وإطلالة عصرية، فهي تميل إلى الملابس الكاجوال في الكثير من الأحيان.


إليكم الصور..
 

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عارضة الأزياء جيجي حديد
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عارضة الأزياء جيجي حديد
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عارضة الأزياء جيجي حديد
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عارضة الأزياء جيجي حديد
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عارضة الأزياء جيجي حديد
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عارضة الأزياء جيجي حديد
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عارضة الأزياء جيجي حديد
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عارضة الأزياء جيجي حديد
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