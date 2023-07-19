فرحان هو وعيلته.. أول رد فعل من إمام عاشور بعد انتقاله للأهلي

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية رياضية جديدة حيث وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة مهمة للنادي الأهلي، بشأن صفقة انتقال اللاعب الدولي إمام عاشور إلى النادي، مشيرا إلى أن هناك أخبارا بأن اللاعب حاليا يخضع لجلسة تصوير داخل النادي الأهلي بفانلة النادي.

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وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الاثنين، أن: "اللاعب الدولي إمام عاشور مش إضافة يعني، ومش هيفرق معاكم، وساعات بيتاخد قرار من باب المكايدة".

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، أن هناك معلومات بأن اللاعب تعاقد مع النادي الأهلي للعب في صفوفه، وهذا الأمر انتهى تماما واللاعب خضع لجلسة تصوير داخل النادي الأهلي بفانلة النادي الأحمر، الأمر الذي يعني قرب إعلان تفاصيل الصفقة للرأي العام الكروي.