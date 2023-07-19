مدير تعليم القليوبية تتفقد أعمال تطوير المديرية وإدارة بنها التعليمية

تفقدت صباح اليوم سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية ، ديوان إدارة بنها التعلمية.

واستهلت الجولة بمتابعة دفاتر الحضور بالإدارة والمرور على جميع الأقسام داخل الديوان، كما أكدت على التعاون والعمل بروح الفريق الواحد والعمل على توفير بيئة جيدة لإنجاز العمل .

كما أجرت حوارا مع العاملين والمترددين من المواطنين على ديوان الإدارة لمعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم وأهم المشاكل التي تواجه العمل .

ووجهت بتوفير كافة الإمكانات المتاحة للعاملين لدفع عجلة العمل وتيسير الإجراءات على المواطنين لحسن سير وانتظام العمل في كافة أقسام الإدارة .

كما تفقدت مدير المديرية أعمال التطوير بالديوان لتوفير الراحة وسرعة انجاز العمل والتيسير على أولياء الأمور ، كما وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير لحسن سير وانتظام العمل .

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