محافظ المنوفية يتفقد الأعمال الإنشائية لمستشفى أشمون الجديدة

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بدء الأعمال الإنشائية بمستشفى أشمون الجديدة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بتكلفة إجمالية " مليار و350 مليون جنيه " والمقامة على مساحة تزيد عن 29 ألف م2 ، تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالنهوض والإرتقاء بالقطاع الصحى .

جاء ذلك خلال جولته الميدانية لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية للمبادرة الرئاسية والوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذي وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة ، رافقه نائبه محمد موسي ، والدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة ، وخالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.



تابع المحافظ أعمال الحفر بموقع المستشفى ، واستمع إلي شرح تفصيلي عن مكونات المشروع والذى يضم 6 غرف عمليات وقسم الغسيل الكلوي بواقع 52 كرسي ، وقسم حضانات الأطفال بعدد 42 حضانة وقسم الحروق والذى يضم 5 أسرة عناية و10 أسرة إقامة ، فضلا عن قسم العناية المركزة بعدد 44 سرير، وقسم العيادات الخارجية بـ19 عيادة " وقسم الاستقبال والطوارئ بـ 27 سرير ، وقسم الاقامة الداخلية بإجمالي 186 سرير" ، مؤكدا أن مستشفى أشمون الجديدة ستعد صرحاً طبياً ضخماً وإضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة مما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم.



ووجه محافظ المنوفية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اشمون بتطوير الجزيرة الوسطى للشارع المؤدى إلى المستشفى وزراعته بالأشجار لإضفاء مظهر جمالي وحضاري يليق بمكانة المشروع ، والتنسيق مع الشركة المنفذة لتقديم كافة أوجه الدعم وتسهيل الإجراءات لتسريع وتيرة العمل بالمشروع للانتهاء منه وفق البرنامج الزمنى المقرر، مشيراً إلى أنه سيقوم بزيارات شهرية وبصفة دورية للمشروع لمتابعة الأعمال والوقوف على الموقف التنفيذي كونه مشروع هام وحيوي ، موجها القائمين بوضع لوحة إرشادية بالموقع لتعريف المواطنين بالمشروع وأهميته.



كما تضمنت الجولة تفقد المحافظ مجمع خدمات المواطنين بقرية سبك الأحد علي مساحة 1050 م بنسبة تنفيذ 100 % ، ويضم خدمات (التموين ، الشئون الاجتماعية ، السجل مدني، البريد، وحدة محلية ، الشهر العقاري، مجلس شعبي محلى ، مركز تكنولوجي ) فضلاً عن صالة انتظار خاصة بالمواطنين طبقاً لمعايير الجودة لتطبيق منظومة الشباك الواحد والتحول الرقمي ، وتابع المحافظ تنفيذ أعمال خطوط تغذية كهرباء جهد متوسط لتشغيل محول المجمع الخدمى موجهاً بتكثيف الجهود وسرعة الإنتهاء من الأعمال وزراعة أشجار خلف المجمع لإضفاء مظهر جمالى وحضارى، كما استفسر المحافظ عن حجم قوة العمل بالمجمع وخطة التوزيع وفقاً لاحتياجات العمل لضمان تأدية الخدمات بشكل أفضل وسريع.



فيما تفقد المحافظ مركز تنمية طب الأسرة بقرية سبك الأحد ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة والمقام على مساحة 1900 م2 بنسبة تنفيذ 95 % ويضم المركز عيادات طبية ، وحضانة ، ومشغل ، هذا ومن المقرر أن يتم الإنتهاء من الأعمال وتسليمه خلال شهر ، وأشار المحافظ إلى أنه سيقوم بزيارة المركز مرة أخرى لمتابعة موقف التسليم ، يأتى هذا فى إطار ما يقوم به محافظ المنوفية من زيارات ميدانية موسعة لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومشروعات الخطة الإستثمارية بنطاق المراكز والمدن ، وذلك فى ضوء حرص الدولة على سرعة الانتهاء من كافة المشروعات المستهدفة ضمن المرحلة الأولى لدخولها الخدمة أمام المواطنين.

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية

جولة محافظ المنوفية