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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: بدء التسجيل في البرنامج التدريبي "مهارات التسويق الرقمي" لرائدات الأعمال

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بدء تنفيذ البرنامج التدريبي تحت عنوان "التسويق الرقمى باستخدام شبكات التواصل الاجتماعى" ضمن مبادرة وزارة الاتصالات للتمكين التكنولوجى للمرأة ( قدوة-تك) بمركز الدراسات الوطنية عبر خاصية التدريب عن بعد ( أونلاين) لإعداد كوادر مؤهلة من الفتيات والسيدات يقمن بدعم وتدريب أقرانهن في مجتمعهن المحلي باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.


وأشار محافظ المنوفية، إلى أن البرنامج التدريبي سيشمل التمكين التكنولوجى لرائدات الأعمال من الفتيات والسيدات صاحبات الحرف اليدوية والمشروعات الخدمية ، لافتاً إلى أن معايير المشاركة في البرامج تشمل الفئة العمرية الأكثر من 18 عاماً للحاصلات على مؤهل عالى أو فوق المتوسط ، و أن يكون لديها منتج حرفى يدوى أو مشروع خدمى ومعرفة باستخدام مبادئ الحاسب الآلي والإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي ، بالإضافة إلى تمتعهن بمهارات اتصالية وسلوكية وروح المبادرة والقيادة .

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ويهدف البرنامج إلى إحياء التراث الحرفى ونشر الوعي باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها ، فضلا عن التعريف بالمفاهيم الأساسية للتسويق وكيفية إعداد وتطوير الميزة التنافسية لرائدات الأعمال وإعداد خطة التسويق الرقمى بكفاءة وفاعلية ، وكذا إختيار الجمهور المستهدف من حملات الدعاية والتسويق ومهارات التسويق الرقمى بإستخدام مواقع التواصل الإجتماعى وتقديم الدعم والإستشارات للخطط التسويقية. 

ومن المقرر  أن تستمر مدة التدريب في برنامج التسويق الرقمى 36 ساعة لمدة 12 يوما، وعلى الراغبات في المشاركة بالبرنامج التسجيل عبر الموقع الموقع الإلكترونى:-
https://docs.google.com/forms/d/1-WBDYw1IxDnfvxttQ6C1L0Hw7LBerURUYj992uxyVrU/viewform?edit_requested=true

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