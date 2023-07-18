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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يتفقد سير اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية

اختبار القدرات
اختبار القدرات

تفقد  الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية سير إختبارات  القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الإلتحاق  بكلية التربية الرياضية بنين وبنات يرافقه الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور نعيم فوزي عميد الكلية حيث جاب رئيس الجامعة لجان الكشف الطبي و ملاعب الاختبارات المختلفة بالكلية، وقاعات اختبارات اللياقة البدنية  وأماكن الإنتظار  التي تم تجهيزها للطلاب واستطلع آراء الطلاب فى مستوى الاختبارات التي تستهدف اختبار قدراتهم المختلفة.

وأكد القاصد  أن  الجامعة حريصة على توفير المناخ الملائم و سبل الراحة للطلاب خلال فترة الاختبارات ليتمكنوا من أداء الاختبارات في سهولة ويسر دون مواجهة أية معوقات، مضيفاً أنه  تم تجهيز المعامل اللازمة لتقديم خدمات التسجيل الإلكتروني  للقدرات المؤهلة للالتحاق بالكليات عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على الإنترنت  والتي بدأت اعمالها يوم السبت الموافق ١٥ من يوليو الجاري ومن المقرر ان تستمر حتى يوم الخميس الموافق ٢٧ من نفس الشهر  

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تابع رئيس الجامعة في جولته المنشآت الجديدة الجاري تجهيزها لزيادة القدرة الاستيعابية للطلاب واستحداث بعض صالات الالعاب وصالات الجمباز وصالات الكمبيوتر والمكاتب الرقمية والتكنولوجية

ومن جانبه أضافت الدكتورة نانسي أسعد  انه جاري الآن اختبارات القدرات بكليتين بجامعة المنوفية وهما ،التربية الرياضية بنين وبنات، والتربية النوعية شعبتى التربية الفنية والتربية الموسيقية ويتم تسجيل المواعيد، وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لهم، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: https://tansik.digital.gov.eg

كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور حمدي وتوت وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتور عماد السرسي وكيل الكلية للتعليم والطلاب واعضاء للجنة المنظمة لاختبارات القدرات والكونترول ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

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