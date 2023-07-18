شهيد لقمة العيش.. مصرع شاب صعقا بالكهرباء في المنوفية أثناء العمل

شيع العشرات من أهالي قرية بمم بمركز تلا في محافظة المنوفية جثمان عثمان حبيب وسط حالة من الحزن عقب وفاته أثناء عمله.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة علي الشاب عثمان حبيب من مسجد السخاوي بالقرية وسط حالة من الحزن بين جميع أبناء القرية.

وأكد أحد أقارب المتوفي، أن الشاب عثمان حبيب شهيد لقمة العيش حيث توفي أثناء عمله في قرية بروي، صعقا بالكهرباء أثناء حمله إحدى المواسير حدث تلامس بالكهرباء فتسبب في وفاته في الحال.

وتابع أن الشاب من أسرة بسيطة بالقرية خرج للعمل حيث أنه متزوج حديثا وزوجته حامل، وكانت وفاته صدمة للجميع حيث خرج العشرات من أجل توديعه الي مثواه الأخير بمقابر الأسرة في القرية.