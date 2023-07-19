توفير أراضٍ للمواطنين بديلا عن توسعات ميناء العريش البحري بتقسيم الريسة

طرحت محافظة شمال سيناء، قطع أراضٍ بديلا عن توسعات ميناء العريش البحري بتقسيم الريسة شرق العريش، في إطار توجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش والحرص على تنفيذ مصلحة المواطنين.

وكلف اللواء أسامة أحمد عَفش، رئيس مركز ومدينة العريش، مدير الإدارة الهندسية، بتسليم الأهالي قطع أراضٍ بتقسيم منطقة الريسة، في المنطقة الواقعة بين مدرستي أحمد شحاتة التجريبية، ومدرسة أحمد صفوت الابتدائية، وذلك بديلا عن أرض الميناء.

نفس الترخيص

وأكد رئيس مدينة العريش، أنه تم الحصول على تصديق من اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، للسماح بالبناء بنفس الترخيص السابق وذات المرافق.

وقد شرع المواطنون فعليا في تنفيذ المباني الخاصة بهم.

