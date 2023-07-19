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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان يشكر محمد بن سلمان علي الدعم السعودي لتركيا وقت الزلزال

صدى البلد

أصدرت تركيا والسعودية بيانا مشتركا في ختام زيارة لرئيس التركي رجب طيب أردوغان الي المملكة.

وجاء في البيان أنه :"انطلاقاً من الأواصر الأخوية والعلاقات المتميزة والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع بين قيادتي المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا وشعبيهما الشقيقين، قام رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية".

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واضاف البيان أنه :"التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برئيس تركيا، في قصر السلام بجدة، حيث عقدا جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في كافة المجالات، وتم تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وأشار البيان إلى أنه في بداية الاجتماع، هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الرئيس أردوغان على فوزه في الانتخابات الأخيرة في تركيا.

 وثمن الجانب التركي الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين و ولي عهده الأمين في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار.

وأشاد أردوغان بمستوى التنسيق العالي بين البلدين لتحقيق راحة الحجاج والمعتمرين والزوار من جمهورية تركيا. 

كما أعرب الجانب التركي عن تقديره للدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية لتركيا في أعقاب كارثة الزلزال الذي وقع بتاريخ 6 فبراير 2023م.

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