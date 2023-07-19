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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد ..محافظ الغربية يتفقد نفق الجزيرة بكفر الزيات عقب تطويره..صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن مدينة كفر الزيات  تشهد طفرة في مشروعات الرصف والتطوير، وذلك ضمن الخطة  الاستثمارية للمحافظة ، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها اليوم لتفقد عدد من مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها داخل ومدينة كفر الزيات، بحضور الأستاذ عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

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بدأت الجولة بتفقد أعمال نفق الجزيرة والذي تم تطويره ورفع كفاءته من خلال تنفيذ أعمال الدهانات، النظافة، الإنارة العامة إلى جانب الرصف، كما تفقد المحافظ تطوير ميدان المحكمة بمدينة كفر الزيات حيث تمت توسعة الميدان وإزالة كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، إلى جانب إنشاء موقف انتظار سيارات وإعادة تنظيم ميدان المحطة وذلك لإنهاء التكدس المروري الذي تعاني منه المدينة خاصة أوقات الذروة.

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واستكمل رحمي جولته بتفقد أعمال النظافة بكورنيش كفر الزيات والذي تم تطويره بالجهود الذاتية ضمن خطة المحافظة لخلق متنفس حضاري يليق بالمواطنين، واختتمت الجولة بتفقد أعمال النظافة ورفع المخلفات بعدد من شوارع المدينة.

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