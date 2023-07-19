رزان جمال أفضل ممثلة لبنانية في أدوار عربية وعالمية مشتركة

أعلن مهرجان "Afdal Awards " في دورته السادسة لهذا العام عن فوز الفنانة رزان جمّال بجائزة أفضل ممثلة لبنانية في أدوار عربية وعالمية مشتركة.

وشاركت رزان جمهورها صور من الحفل لحظة إعلان فوزها.

وكانت قد حلت الفنانة رزان جمال ، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي ".

وتحدثت رزان جمال، عن تجربتها التمثيلية في مسلسل ما وراء الطبيعة، قائلة :" تحدثت في المسلسل باللغة الغنجليزية لكن باللهجة الإستكلندية وكان الأمر صعب جدا ".

وتابعت رزان جمال:" فريق عمل ما وراء الطبيعي كان يبحث عن شخص اجنبي يتحدث اللغة العربية ".

واكملت رزان جمال:" شاركت في العديد من تجارب الاداء للحصول على الدور في المسلسل وتم اختياري لتادية الدور وتعلمت اللهجة الاسكتلندية كي اتقنها ".

ولفتت رزان جمال:"أوجه التحية للمخرج عمرو سلامة لأنه غير حياتي بعد مشاركتي في ماوراء الطيبعية “، مضيفة:” الجمهور المصري هو اول قدم الدعم لي ".