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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

والد الفنان خالد عليش يتعرض لجلطة في القلب

خالد عليش
خالد عليش

أعلن الفنان خالد عليش عن تعرض والده لجلطة في القلب من خلال حسابه عل موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب عليش، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "أبويا يوم الجمعة اللي فاتت عمل عملية جراحية صغيرة وخلصت الحمدالله دون أي مشاكل وروح البيت في نفس اليوم بالليل".

واستكمل: "أول امبارح الاثنين الصبح كلمني حاسس بوجع في الصدر، وعرق شديد طلعنا على المستشفى اكتشفنا جلطة في القلب وعمل قسطرة وركب دعامتين والموضوع كبر فجأة وفي لحظات فعليا كان بين الحياة والموت".

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وأضاف: "ملحوظة أبويا مش مريض قلب لا عمره اشتكى منه الحمدالله بقي أحسن وربنا يسترها ويكمل شفاه على خير".

واختتم: "خلاصة الموضوع أي وجع مفاجئ وغير طبيعي متستهونش بيه واطلع علي أقرب مستشفى فورا ربنا يستر علينا جميعا ويبعد عننا أي حاجة وحشة ويكفينا شر الغفلة ويحافظ على الناس اللي بنحبهم وميخضناش على حد قريب مننا".

خالد عليش جلطة في القلب بين الحياة والموت مشاكل

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