الزمالك يعلن عن مواعيد اختبارات الناشئين والبراعم

كشف طارق يحيى مدير المدرسة الأساسية "البراعم" والمشرف العام على الاختبارات، عن إقامة اختبارات الناشئين والبراعم داخل نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعد موافقة مجلس الإدارة بالتنسيق مع إسماعيل يوسف رئيس القطاعات .

وقال طارق يحيى أن الاختبارات داخل نادي الزمالك ستقام وفقا للمواعيد الآتية :

_ الأحد 23 و 30 يوليو، مواليد 2009 و 2010 و 2011.

_ الإثنين 24 و 31 يوليو، مواليد 2007 و 2008 و 2012 و 2013.

_ الثلاثاء 25 يوليو و 1 أغسطس، مواليد 2005 و 2006 و 2014 و 2015.

_ الأربعاء 26 يوليو و 2 أغسطس، مواليد 2003 و 2004 .

وأكد يحيي أن الاختبارات ستنطلق في الثامنة صباحًا على ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، وفقًا للمواعيد المحددة، على أن تكون قيمة الاستمارة 100 جنيه.