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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أخضر مجسّم .. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالة جريئة وجذابة|شاهد

شمس الكويتيه
شمس الكويتيه

شاركت الفنانة شمس الكويتية متابعيها بأحدث إطلالاتها  عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".


 وظهرت شمس الكويتية بإطلالة صيفية تميل للجرأة، حيث ارتدت فستانًا مجسمًا باللون الأخضر مكشوف الصدر عكس إطلالاتها قوامها الممشوق ووزنها المثالي.
 

وطرحت الفنانة شمس الكويتية كليب، أغنيتها الجديدة بعنوان يا متعلم ، وذلك عبر قناتها على موقع التواصل الاجتماعى اليوتيوب.

كليب "يا متعلم" غناء شمس الكويتية ، وكلمات الشاعر إيهاب عبد العظيم، والملحن والموزع الموسيقي سامر أبوطالب،وإخراج الكليب شريف ترحينى. 
 

وتقول كلمات أغنية "يا متعلم":

يامتعلم يابتاع المدارس
اتسببت في كوارث
علمتني الأدب
افتريت وأنا قلبي ماكانش ناقص

أغنية يا متعلم الفنانة شمس الكويتية موسيقي ملحن مكشوف الصدر اللون الاخضر

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