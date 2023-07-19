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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام كارلسروهر في مباراة ودية

صدى البلد

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي،  تشكيل فريقه لمواجهة كارلسروهر الألماني، في أولى مباريات الفريق الودية استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024.

تشكيل ليفربول

وتواجد محمد صلاح في التشكيل الأساسي للفريق، إضافة للمجري دومنيك سوبوسلاي الوافد الجديد للفريق، فيما يجلس الوافد الآخر، أليكسيس ماك أليستر، على مقاعد البدلاء.

وضم تشكيل الفريق كلا من:

في حراسة المرمى: كاومهين كيليهر

خط الدفاع: برادلي - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: ترينت ألكسندر أرنولد - كلارك - دومنيك سوبوسلاي

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - داروين نونيز

وتنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل على قناة نادي ليفربول.

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