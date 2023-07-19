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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

جوجل احتفل بها .. اعرف حكاية أسماء حمزة «أميرة العود»

صدى البلد

يحتفل محرك البحث جوجل اليوم بذكرى ميلاد الملحنة السودانية أسماء حمزة، الأمر الذي طرح الكثير من التساؤلات حول هويتها وسبب شهرتها الواسعة .. فمن هي أسماء حمزة؟

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من هي الملحنة السودانية أسماء حمزة؟

وُلدت أسماء حمزة في حلفاية الملوك في السودان عام 1936م، وليس لديها أشقاء.

تمنّت أسماء حمزة أن تكون طبيبة أو مغنية لكنها وُلدت بمرض في أحبالها الصوتية منعها من أن تحقق هدفها، إلا أن والدها عندما سمعها تُصدر صفيرًا جميلاً أشترى لها عودًا لتعزف به.

تأثرت أسماء حمزة بعدد من الفنانين المصريين منهم أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب وعبدالحليم حافظ وشادية.

المسيرة الفنية لـ أسماء حمزة 

بدأت أسماء حمزة رحلتها كملحنة مع عزف العود عام 1948م، وكانت أولى أغانيها التي قامت بتلحينها هي أغنية « ياعيوني» من ديوان الملاح التائه للشاعر المصري على محمود طه عام 1956م.

تعتبر الملحنة السودانية أسماء حمزة أول عازفة عود سودانية، وكان أول عمل اشتهرت به هو تلحين أغنية الشاعر السوداني سيف الدين الدسوقي ، والتي قامت بغنائها المطربة السودانية سمية حسن عام 1983م.

لُقبت أسماء حمزة بـ « أميرة العود»، وفازت في مسابقة « ليلة القدر الكبرى» الموسيقية في 17 يوليو عام 1997م، وكان هذا الفوز نقطة التحول في حياتها، ورحلت عن عالمنا عام 2018م.

الملحنة السودانية أسماء حمزة ياعيوني أول عازفة عود سودانية ليلة القدر الكبرى

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