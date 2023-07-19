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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

في مشهد مُبهج.. تفاصيل كسوة الكعبة المشرفة الجديد| صور

تغيير كسوة الكعبة
تغيير كسوة الكعبة المشرفة

كما تسير العادة السنوية، استبدلت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأربعاء، الموافق 19 يوليو، و1 محرم أول أيام العام الهجري الجديد 1445 كسوة الكعبة المشرفة، في مشهد مبهج يُدخل السرور على قلوب المسلمين في مثل هذا اليوم.

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تفاصيل كسوة الكعبة المشرفة 

  • تتميز كسوة الكعبة المشرفة بوجود نقوش منسوجة بخيوط النسيج السوداء « بطريقة الجاكارد»، مكتوب عليها: 

« ياالله يالله .. لا إله إلا الله محمد رسول الله، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، ياديان يامنان».

  • تبلغ عدد قطع حزام كسوة الكعبة المشرفة 16 قطعة، و 7 قطع تحت الحزام، و 12 قنديلاً أسفل الحزام، و 4 صمديات توضع في أركان الكعبة، و 5 قناديل « الله أكبر » أعلى الحجر الأسود، إلى جانب وجود سترة خارجية لباب الكعبة المشرفة.
  • تستهلك كسوة الكعبة المشرفة ما يقرب من 850 كلغ من الحرير الذي تم صبغه داخل المجمع باللون الأسود.
  • تتميز الكسوة بوجود 120 كلغ من أسلاك الذهب و 100 من أسلاك الفضة 

عدد العمال في كسوة الكعبة المشرفة 

يعمل في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة ما يقرب من 200 عامل و إداري، جميعهم من المواطنين السعوديين المدربين والمؤهلين والمتخصصين بالأقسام المختلفة

 أعمال تغيير كسوة الكعبة المشرفة 

عملت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، متمثلة في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، على فك المذهبات وإنزال الثوب القديم، وإكساء الكعبة بثوبها الجديد، وفقًا للعادة السنوية، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تىرعي في مخرجاتها أعلى المعايير العالمية.

أشرف فريق متخصص مُدرب ومؤهل عالميًا وعمليًا على أعمال الفك ومراحل تبديل ثوب الكعبة الأساسية المتمثلة في رفع الثوب القديم، ومزع المذهبات واستبدال الثوم القديم بالجديد وإسدال الكسوة.

 

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