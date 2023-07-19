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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

اكشف بالمجان.. ما هي خدمات مبادرة 100 يوم صحة بجميع المحافظات؟

مبادرة 100 يوم صحة
مبادرة 100 يوم صحة

أعلن المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية عن إنطلاق مبادرة 100 يوم صحة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف للتوسع في كافة خدمات مبادرات الصحة العامة، فما تفاصيل تلك المبادرة؟

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الهدف من مبادرة 100 يوم صحة 

تهدف مبادرة 100 يوم صحة، التي أعلن عنها المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إلى التوسع في تقديم كافة خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل خلال 100 يوم، مع إتاحة الهدمات بالجودة المطلوبة للفئات المستهدفة، واستمرارية تقديم التشخيص والعلاج بالمجان لكل المواطنين.

خدمات مبادرة « 100 يوم صحة»

أنطلقت مبادرة 100 يوم صحة تحت شعار « انزل واكشف واطمن من كل مكان في مصر»، حيث تستهدف المبادرة 105 ملايين مواطن مصري في 27 محافظة، وتقدم المبادرة جميع الخدمات الصحية العلاجية والوقائية وخدمات الصحة الإنجابية.

تقدم المبادرة خدمات

  •  تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة المرأة بالمجان
  • توفير 6 سيارات متنقلة لتقديم خدمة « الماموجرام» 
  • خدمات دعم صحة المرأة والتوعية بالفحص الذاتي للثدي
  • توفير سيارة لتقديم خدمات الفحص بالرنين المغناطيسي، والتي تعتبر الأولى من  نوعها في إفريقيا 
  • توفير 3 سيارات لتقديم خدمات الأشعة المقطعية
  • توفير قرارات العلاج على نفقة الدولة.

 تسعى مبادرة 100 يوم صحة إلى رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي.

أماكن تواجد مبادرة 100 يوم صحة

تقدم خدماتها بالمجان لجميع المواطنين من خلال أكثر من 500 قافلة، و 5000 وحدة رعاية أساسية، و 700 مستشفى على مستوى الجمهورية، حيث ستتواجد المبادرة في: 

  • الأماكن الحيوية
  • الوحدات الصحة
  • العيادات
  • القوافل المتنقلة

موعد انطلاق مبادرة 100 يوم صحة 

أنطلقت مبادرة 100 يوم صحة  منذ 20 يوم، حيث أوضح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، أنه خلال تلك المدة تم الوصول إلى ما يقرب من 9 ملايين مواطن اتسفادوا من هذه الخدمات، بمعدلات تقريبا 420 خدمة مقدمه يوميًا متنوعة ما بين « رعاية الأم والجنين، رعاية المرأة، الكشف المبكر عن الأورام والأنيميا، وتقظم الأطفال، الاعتلال الكلوي، الكشف عن الأمراض غير السارية والأمراض المزمنة».

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