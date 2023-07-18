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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

280 فرصة عمل.. وظائف شاغرة للمؤهلات العليا والمتوسطة| التفاصيل الكاملة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يسعى الشباب فور حصولهم على التخرج من الجامعة، إلى البحث عن وظيفة مناسبة لهم، تساعدهم على تحمل أعباء الحياة، وبات جميع الشركات تسعى لتوظيف الشباب بنظام العقود محددة المدة، وهو الأمر الذي اتبعه صندوق مكافحة الإدمان في الإعلان وظائف شاغرة للشباب.

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن حاجته لشغل 280 وظيفة بنظام عقود العمل محددة المدة مع إحدى المؤسسات الأهلية بمراكز العزيمة لعلاج الإدمان الجديدة ببعض المحافظات، فما التفاصيل؟.. 

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280 وظيفة تابعة لصندوق مكافحة الإدمان 

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن حاجة لشغل 280 وظيفة بنظام عقود العمل في محافظات « الشرقية ، دمياط، سوهاج، أسوان»، بمراكز العزيمة بتلك المحافظات، حيث الصندوق الوظائف التالية: 

  • مدير إداري بشرط « الحصول على مؤعل عالي مناسب، خبرة في الإدارة لمدة 15 سنة، السن لا يزيد عن 55 عام».
  • نائب مدير إداري بشرط « الحصول على مؤهل عالي مناسب، خبرة في الإدارة لمدة 10 سنوات، السن لا يزيد عن 50 عام».
  • أخصائي نفسي مقيم بالشرقية بشروط « الحصول على ليسانس أداب قسم علم نفس بحد أدنى تقدير جيد، خبرة في مجال العمل مع مرضى الإدمان ثلاث سنوات على الأقل، السن لا يزيد عن 35 سنه».
  • مشرف إداري بشروط « الحصول على مؤهل عالي مناسب، لا يزيد سن المتقدم عن 35 عام».
  • محاسب \ ة بشروط « الحصول على بكالوريوس تجارة بحد أدنى تقدير جيد، خبرة 5 سنوات على الأقل، لا يزيد سن المتقدم عن 35 عام، إجادة الحاسب الآلي خاصة البرامج المحاسبية إجادة تامة».
  • مسئول شئون عاملين بشروط « الحصول على ليسانس الحقوق أو شريعة وقانون، خبر في مجال إدارة الموارد البشرية، لا يزيد السن عن 35 عام، إجادة الحاسب الآلي إجادة تامة»
  • تمريض بشروط « الحصول على مؤهل عالي مناسب، لا يزيد السن عن 45 عام، خبرة في مجال العمل مع مرضى الإدمان»
  • مسئول مشتريات بشروط « الحصول على بكالوريوس تجارة كحد أدنى بتقدير جيد، خبرة ثلاث سنوات على الأقل في وظيفة المشتريات، لا يزيد السن عن 35 عام، إجادة الحاسب الآلي »
  • مسئول مخازن بشروط « الحصول على بكالوريوس تجارة بتقدير جيد، خبرة ثلاث سنوات على الأقل في وظيفة المخازن، لا يزيد السن عن 35 عام، إجادة الحاسب الآلي»
  • أخصائي نظم معلومات بشروط « الحصول على مؤهل عالي مناسب بتقدير جيد، خبرة في مجال الحاسب الآلي والحصول على دورات تخصصية، السن لا يزيد عن 35 عام»
  • مدرب رياضي بشروط « الحصول على مؤهل بكالوريوس تربية رياضية بحد أدنى تقدير جيد، خبرة في مجال التدريب الرياضي ثلاث سنوات، لا يزيد السن عن 40 عام»
  • شيف ومساعد شيف بشروط « الحصول على مؤهل دراسي مناسب، خبرة في مجال الطهي لا تقل عن عامين، لا يزيد السن عن 50 عام للشيف، و 35 عام للمساعد »
  • عمال كافيتريا بشروط « الحصول على مؤهل دراسي مناسب، خبرة في هذا المجال، لا يزيد السن عن 35 عام»
  • عمال مغسلة ملابس « شهادة محو الأمية كحد أدنى، خبرة في هذا االمجال، السن لا يزيد عن 45 عام»
  • أفراد أمن بشروط « الحصول على مؤهل متوسط كحد أدنى، يتمتع باللياقة البدنية المناسبة لطبيعة عمله، لا يزيد السن عن 35 عام»
  • عمال نظافة بشروط الحصول على شهادة محو امية كحد أدنى والا يزيد سن المتقدم عن 35 عام
  • عامل زراعة بشروط « الحصول على شهادة محو أمية محد ادنى، خبرة في هذا المجال، لا يزيد السن عن 45 عام»
  • موظف استقبال بشروط « الحصول على مؤهل عالي مناسب، لا يزيد السن عن 30 سنة، إجادة الحاسب الآلي».

كيفية التقديم على وظائف صندوق مكافحة الإدمان 

يتم التقديم وإرسال السيرة الذاتية للراغبين في شغل الوظائف المتاحة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان عن طريق الموقع الخاص بهم من خلال اللينك: 

http://drugcontrol.org.eg/AdsPapers/Details/2

أو على البريد الإلكتروني  [email protected] 

على أن يتم إرسال السيرة الذاتية موضح بها الوظيف المتقدم إليها بنسخة PDF باللغة العربية فقط، وسوف يتم الاتصال لمستوفي الشروط لتحديد موعد المقابلة الشخصية، ويكون أخر موعد للتقديم يوم 10 أغسطس المقبل.

 

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وزارة التضامن الاجتماعي علاج الإدمان وظائف صندوق مكافحة الإدمان 280 وظيفة

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