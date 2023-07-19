بيان عاجل من ترامب بعد توجيه العدل الأمريكية تهمًا جديدة ضده

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن محاميه يتعرضون للهجوم على مستوى غير مسبوق، بعد توجيه وزارة العدل الأمريكية ثلاث تهم جديدة ضده.

وكتب ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”: "هؤلاء الشيوعيون الأشرار والماركسيون والفاشيون والديمقراطيون اليساريون المتطرفون هاجموا محاميي بمستوى لم يسبق له مثيل من قبل وما زلت أفوز".

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق، أن “أي محام يمثله إما أحمق أو مواطن أمريكي عظيم".

وفي وقت سابق من اليوم، اتهمت وزارة العدل الأمريكية، الرئيس السابق، دونالد ترامب، بثلاث تهم في قضية اقتحام الكابيتول، الذي وقع في يناير 2021.

وحسب شبكة “إن بي سي” الأمريكية، فإن التهم الجديدة الموجهة إلى ترامب تحتوي على نقاط حول التآمر لخداع الشهود والتأثير عليهم.

وأمس، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن المحقق الخاص، جاك سميث، أبلغه أنه هدف للتحقيق الجنائي في الجهود المبذولة لإلغاء انتخابات 2020، وهي علامة على أنه قد يتم اتهامه قريبا من قبل المحقق الخاص.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، كتب ترامب، علي منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”: “أرسل جاك سميث المختل، المدعي الخاص في وزارة العدل التابعة لجو بايدن، خطابا مرة أخرى، يفيد بأنني هدف لتحقيق هيئة المحلفين الكبرى في أحداث 6 يناير، وتم إعطائي 4 أيام لتقديم تقرير إلى هيئة المحلفين الكبرى، وهو ما يعني الاعتقال والاتهام”، متوقعا أن "يتم القبض عليه".