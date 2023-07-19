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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة مدوية.. ترامب يخطط لانسحاب أمريكا من حلف الناتو حال انتخب رئيسا

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قال وزير الدفاع الأمريكي السابق، مارك إسبر، إن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد يسحب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي “الناتو”، ويضعف العلاقات مع تايوان، إذا تم انتخابه لولاية أخرى كرئيس.

وقال إسبر، في مقابلة مع قناة “TVBS” التايوانية: “ما يقلقني هو أنه في الإدارة الثانية، سيعمل ترامب في النهاية على سحب الولايات المتحدة من الناتو، وسحب القوات الأمريكية من كوريا أو اليابان، وربما إضعاف العلاقة مع تايوان”.

وأضاف أن ترامب أولى اهتماما أكبر لعلاقته مع الرئيس الصيني شي جين بينج خلال فترة رئاسته بدلا من تنفيذ ما يسميه إسبر استراتيجية “قوية وشاملة” للتعامل مع الصين ودعم الدول الصديقة مثل تايوان.

وتعتبر الصين الجزيرة إقليما تابعا لها، في حين تؤكد تايوان أنها كيان يتمتع بالحكم الذاتي، لكنها لا تصل إلى حد إعلان الاستقلال.

وتعارض بكين أي اتصالات أجنبية رسمية مع تايبيه وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.

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ووقع التصعيد الأخير حول تايوان في أبريل بعد أن التقت الرئيسة التايوانية تساي إنج وين برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في الولايات المتحدة.

وردت بكين بإطلاق تدريبات عسكرية ضخمة استمرت ثلاثة أيام بالقرب من الجزيرة فيما وصفته بأنه تحذير للانفصاليين التايوانيين والقوى الأجنبية.

ترامب الولايات المتحدة الناتو

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