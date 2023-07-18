الكشف عن خطة ترامب وأنصاره لإجراء تغيير جذري في سلطات الرئاسة الأمريكية

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وأنصاره يعتزمون توسيع السلطات الرئاسية بشكل جذري إذا تم انتخاب ترامب لمنصب الرئيس في عام 2025.

وأوضحت “نيويورك تايمز”، أن خطط أنصار ترامب لمركزية السلطة تتجاوز بكثير الكلمات الأخيرة للرئيس السابق بأنه سيأمر بإجراء تحقيق جنائي ضد الرئيس الحالي، جو بايدن.

وأشارت إلى أن الهدف الذي حدده ترامب ورفاقه هو تغيير ميزان القوى "من خلال زيادة سلطة الرئيس على كل جزء من الحكومة الفيدرالية".

وأضافت أن ترامب ينوي وضع وكالات مستقلة مثل لجنة الاتصالات الفيدرالية ولجنة التجارة الفيدرالية تحت السيطرة الرئاسية المباشرة.

وتشمل خطط ترامب أيضًا حماية إلغاء التوظيف لموظفي الخدمة المدنية المحترفين وتدقيق المسؤولين في أجهزة المخابرات ووزارة الخارجية ووزارات الدفاع، وفقا لـ “نيويورك تايمز”.

ووفقًا للمستشار السياسي الأمريكي جون ماكنتي، الذي شغل منصب مدير مكتب الموارد البشرية بالبيت الأبيض في إدارة ترامب، يجب أن تكون الخطة التي طورها فريق الرئيس الأمريكي السابق هي إعادة توجيه الحكومة الفيدرالية بشكل أساسي بطريقة لم تكن كذلك منذ صفقة روزفلت الجديدة.