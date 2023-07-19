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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب: بإمكاني إقناع روسيا وأوكرانيا بإنهاء الحرب في 24 ساعة

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز إن بإمكانه إقناع روسيا وأوكرانيا لإنهاء حالة الحرب الدائرة في الأراضي الأوكرانية.

أوضح ترامب: “أتفق جيدًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأود أن أخبر بوتين أنه يتعين عليك تسوية، كما أود أن أخبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه يتعين عليك تسوية أيضا”.

تسوية الحرب الأوكرانية 

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق ترامب : “أود أن أقول لأحدهم إنك ستتحمل بالمال، سأخبر الآخر أنك لن تحصل على أي أموال، وسأحصل على تسوية في غضون 24 ساعة”.

وفي وقت سابق، قال ترامب مرارًا وتكرارًا إنه سيتوسط في السلام في أوكرانيا في غضون 24 ساعة، ومع ذلك لم يشرح أبدًا كيف يرى إنهاء النزاع بالضبط، كما أنه لم يستبعد أن تضطر كييف إلى التنازل عن بعض الأراضي لـ روسيا.

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