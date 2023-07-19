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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة العدل الأمريكية توجه 3 تهم لـ ترامب في قضية اقتحام الكابيتول

دونالد ترامب
دونالد ترامب

اتهمت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الأربعاء، الرئيس السابق، دونالد ترامب، بثلاث تهم في قضية اقتحام الكابيتول، الذي وقع في يناير 2021.

وحسب شبكة “إن بي سي” الأمريكية، فإن التهم الجديدة الموجهة إلى ترامب تحتوي على نقاط حول التآمر لخداع الشهود والتأثير عليهم.

وأمس، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن المحقق الخاص، جاك سميث، أبلغه أنه هدف للتحقيق الجنائي في الجهود المبذولة لإلغاء انتخابات 2020، وهي علامة على أنه قد يتم اتهامه قريبا من قبل المحقق الخاص.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، كتب ترامب، علي منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”: “أرسل جاك سميث المختل، المدعي الخاص في وزارة العدل التابعة لجو بايدن، خطابا مرة أخرى، يفيد بأنني هدف لتحقيق هيئة المحلفين الكبرى في أحداث 6 يناير، وتم إعطائي 4 أيام لتقديم تقرير إلى هيئة المحلفين الكبرى، وهو ما يعني الاعتقال والاتهام”، متوقعا أن "يتم القبض عليه".

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وقال مصدران مطلعان على ما حدث لشبكة “سي إن إن”، “تلقى محامو ترامب، بمن فيهم تود بلانش، الرسالة المستهدفة من فريق سميث يوم الأحد لإبلاغهم بأن موكلهم قد يواجه اتهامات في التحقيق في الجهود المبذولة لإلغاء انتخابات 2020”.

ترامب دونالد ترامب اقتحام الكابيتول

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