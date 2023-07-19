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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تطلق مبادرة "هنسوقلك" لدعم مشروعات التخرج

جامعة حلوان
جامعة حلوان

اطلقت جامعة حلوان مبادرة هنسوقلك  لتسويق ابتكارات الطلاب لإبراز جهودهم وإبداعاتهم وتميزهم، بما يسهم  في إلقاء الضوء على مشروعاتهم التي ترتبط باحتياجات المجتمع كما تربطهم بسوق العمل، وتنقل الخبرات بين الطلاب، وتتيح فرص حقيقية للمخترعين من خلال تشجيع المسئولين على تبنى ابتكاراتهم سواء من مشاريع تخرج أو ابتكارات وأنشطة.


وصرح  الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، انه هذه المبادرة تاتي من اهمية   دعم المشاريع البحثية والابتكارات العلمية في تطوير المجتمع وتعزيز التقدم التكنولوجي،  وتشجيع الطلاب على الاستمرار في الابتكار والتفوق في مجالاتهم المختلفة، مؤكدًا دعمه الكامل لهم ولمبادرة "هنسوقلك" التي تسعى لتعزيز روح الابتكار والريادة في مصر، والتي أطلقتها أسرة من أجل مصر المركزية اون لاين .

ويشارك فى هذه المبادرة كليات "هندسة حلوان - هندسة المطرية - التعليم والتكنولوجيا - حاسبات والذكاء الاصطناعي - العلوم - فنون تطبيقية".

تأتي هذه المبادرة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  الدكتور احمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية، وإشراف الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر، ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ ياسر الجبالى مدير إدارة رعاية الشباب بكلية هندسة حلوان، ومسئول اسرة من اجل مصر المركزية .

أبتكارات الطلاب أسرة من أجل مصر التعليم العالي الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان Jobs Education

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