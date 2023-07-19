تنسيق الجامعات 2023 .. تربية موسيقية حلوان تكشف تفاصيل اختبارات القدرات .. ويلزم تجاوز 60% للنجاح

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

تربية موسيقية حلوان تكشف تفاصيل اختبارات القدرات

جامعة حلوان : يجب تجاوز 60% من درجة اختبارات القدرات للنجاح

تربية موسيقية حلوان : اختبارات القدرات تكتشف الموهوبين

تتابع كليات التربية الموسيقية بالجامعات المصرية تسجيل طلاب الثانوية العام بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ الراغبين بأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بها وفق لتعليمات وزارة التعليم العالي.

ويجب على الطلاب الراغبين بالتقدم للالتحاق بكليات التربية الموسيقية التسجيل عبر موقع التنسيق الالكتروني عبر هذا الرابط : https://tansik.digital.gov.eg فى موعد اقصاه 27 يوليو 2023 .

وكشفت ادارة جامعة حلوان انه يشمل نظام بكلية التربية الموسيقية لطلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ الاتي :

يتم القبول كرغبة مستقلة من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من جميع الشعب العلمية والشعبة الأدبية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.

القبول يتم خارج قاعدة القبول الجغرافي ومتاح أمام جميع الطلاب.

يتم ترشيح الطلاب للكلية بأسبقية المجموع الكلي لدرجات الطالب وترتيب رغباته بعد اجتياز الطلاب لهذا الاختبار بنجاح على أن تتضمن المسمى الخاص بهذه الكلية عند التقدم عن طريق الإنترنت.

تقتصر هذه الاختبارات على كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان فقط ولا يؤهل اجتياز هذه الاختبارات القبول بكليات التربية النوعية شعبة التربية الموسيقية، وكلية التربية شعبة التربية الموسيقية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس.



كشفت إدارة كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان بالزمالك التفاصيل الخاصة بالاختبار للطلاب الراغبين بالتقدم إليها حيث يشمل اختبار مقابلة شخصية (الاختبار المهاري) ومجموعة الكلي 100 درجة و ينقسم إلى الغناء الحر والنطق الصحيح من 20 درجة، والجانب اللحني من 50 درجة، والجانب الإقاعي من 30 درجة ، كما يشمل زمن اختبار الطالب الواحد في المقابلة السخصية الخاصة بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان 15 دقيقة تقريبًا.

وتشمل شرط النجاح في اختبارات قدرات تخصص التربية الموسيقية حصول الطالب على 60% لحصوله على كلمة لائق.



ونوهت إدارة الكلية أن الاختبارات تقام للطلاب الذين لديهم أهداف وميول موسيقية وهي اختبارات بسيطة تكشف مدى استعداد الطالب لدراسة الموسيقى هذا ويستهدف إجراء اختبارات القدرات لكلية التربية الموسيقية قياس قدرة الطالب ومهاراته الموسيقية من خلال مجموعة متنوعة من الاختبارات مقسمة إلى أقسام وهي غناء حر، الجانب اللحني، الجانب الإيقاعي، ويكون متوسط زمن الاختبار للطالب 10 دقائق.

تشمل خطوات التسجيل باختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الاتي :

أولا: يقوم الطالب بتسجيل امتحان القدرات حتى يوم 27/7/2023 عن طريق موقع التنسيق من خلال اللينك التالي:

‏https://tansik.digital.gov.eg ويعتبر الموعد المحدد من مكتب التنسيق موعد مبدئي للامتحان وليس الموعد النهائي للامتحان.

ثانيا: يقوم الطالب بعد ذلك بالدخول على موقع قدرات جامعة حلوان اذن كان يرغب بأداء الاختبارات بتربية موسيقية حلوان وذلك للحصول على كود الدفع الالكتروني من خلال اللينك التالي:

‏ http:// kodrat.helwan.edu.eg/

عند متابعة موقع الجامعة الخاص بكود الدفع الالكتروني قد يتأخر ظهور الكود بعض الشيء وعلى الطالب في هذه الحالة الانتظار مدة 24 ساعة حتى ظهور الكود.

ثالثاً: يتم سداد المصروفات المقررة عن طريق كود الدفع من خلال أحد المنافذ التالية (مصاري، أمان، سدد، ضامن، ايجي باي، بي، ممكن، وقتي، سمارت) ماعدا فوري.

رابعاً: يقوم الطالب بعد سداد كود الدفع الالكتروني بالدخول على لينك قدرات جامعة حلوان لمعرفة موعد الامتحان النهائي من خلال اللينك التالي:

‏http:// kodrat.helwan.edu.eg/

خامساً: يحضر الطالب إلى الكلية في الموعد المحدد له من موقع قدرات جامعة حلوان لأداء الامتحان.

سادساً: ضرورة إحضار إثبات الشخصية الخاص بالطالب ورقم الجلوس الخاص به.

سابعاً: يقوم الطالب بإحضار الأدوات الخاصة به.