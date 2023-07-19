تنسيق الجامعات 2023.. ننشر كل ما يخص اختبارات القدرات بكلية التربية الموسيقية

تتابع كليات التربية الموسيقية بالجامعات المصرية تسجيل طلاب الثانوية العام بتنسيق الجامعات 2023 الراغبين باداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بها وفق لتعليمات وزارة التعليم العالي .

التسجيل باختبارات القدرات ٢٠٢٣

و يجب على الطلاب الراغبين بالتقدم للالتحاق بكليات التربية الموسيقية التسجيل عبر موقع التنسيق الالكتروني عبر هذا الرابط : https://tansik.digital.gov.eg و ذالك فى موقع اقصاه 27 يوليو 2023 .

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

و كشفت ادارة جامعة حلوان انه يشمل نظام القبول بكلية التربية الموسيقية لطلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ الاتي :

يتم القبول كرغبة مستقلة من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من جميع الشعب العلمية والشعبة الأدبية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.

القبول يتم خارج قاعدة القبول الجغرافي ومتاح أمام جميع الطلاب.

يتم ترشيح الطلاب للكلية بأسبقية المجموع الكلي لدرجات الطالب وترتيب رغباته بعد

اجتياز الطلاب لهذا الاختبار بنجاح على أن تتضمن المسمى الخاص بهذه الكلية عند التقدم عن طريق الإنترنت.

تقتصر هذه الاختبارات على كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان فقط ولا يؤهل اجتياز هذه الاختبارات القبول بكليات التربية النوعية شعبة التربية الموسيقية، وكلية التربية شعبة التربية الموسيقية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس.

اختبارات قدرات كلية التربية الموسيقية ٢٠٢٣



و قد كشفت ادارة كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان بالزمالك التفاصيل الخاصة بالاختبار للطلاب الراغبين بالتقدم اليها حيث تشمل