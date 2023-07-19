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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجانًا.. بوتين يعلن استعداد روسيا إمداد الأسواق العالمية بحبوب بديلة عن الأوكرانية

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن روسيا مستعدة لمواصلة إمداد الأسواق العالمية بالحبوب، لتحل محل الحبوب الأوكرانية، بما في ذلك على أساس مجاني.

وقال بوتين، خلال اجتماع مع الحكومة: "أريد أن أؤكد لكم أن بلدنا قادر على استبدال الحبوب الأوكرانية على أساس تجاري ومجاني. علاوة على ذلك، نتوقع مرة أخرى حصادًا قياسيًا".

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن أوكرانيا أنتجت حوالي 55 مليون طن من الحبوب خلال العام الزراعي الماضي، وبلغت الصادرات 47 مليون طن.

في الوقت نفسه، حصدت روسيا 156 مليون طن من الحبوب العام الماضي وصدرت 60 مليون طن.

وشدد بوتين على أن "روسيا هي التي تقدم مساهمة هائلة في الأمن الغذائي العالمي. وجميع أنواع التأكيدات على أن الحبوب الأوكرانية فقط هي التي تغذي الجياع في جميع أنحاء العالم هي تكهنات وأكاذيب".

ومنذ قليل، قال بوتين، إن استمرار صفقة الحبوب بالشكل الذي كانت عليه قد فقد كل معانيها، مؤكدا أن موسكو ستعود إلي الصفقة بشرط واحد فقط.

وقال بوتين في اجتماع مع أعضاء الحكومة، إن “استمرار صفقة الحبوب بالشكل الذي كانت موجودة فيه فقد كل معنى. لهذا السبب اعترضنا على التمديد الإضافي لهذه الصفقة المزعومة.. روسيا لا تحتاج إلى وعود وأفكار حول الاتصال بنظام سويفت كجزء من صفقة الحبوب، ولكن الإجراءات”.

وأضاف: "يجب إزالة جميع العقبات أمام البنوك والمؤسسات المالية الروسية التي تخدم إمدادات الغذاء والأسمدة. على وجه الخصوص، نحن نتحدث عن اتصالهم الفوري بنظام التسوية المصرفية الدولية السريع. لا نحتاج إلى أي وعود في هذا الصدد وبعض الأفكار. نحن بحاجة إلى الوفاء بهذه الشروط".

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وأوضح بوتين أن “الشروط تشمل أيضا الانسحاب من العقوبات من إمدادات الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، فضلا عن استئناف إمدادات قطع الغيار والمكونات للآلات الزراعية وصناعة الأسمدة لروسيا”.

وأضاف: “على وجه الخصوص ، يجب حل جميع القضايا المتعلقة بتأمين السفن الروسية وإمدادات التصدير لروسيا، واستئناف جميع الخدمات اللوجستية للإمدادات الغذائية، وضمان الإمدادات دون عوائق من الأسمدة من روسيا والمواد الخام لإنتاجها”.

وتابع الرئيس الروسي قائلا: "يجب استعادة عمل خط أنابيب الأمونيا بين تولياتي وأوديسا، الذي تم تفجيره وتدميره بشكل واضح بأمر من نظام كييف”، مشددا على أنه يجب إلغاء حظر الأصول الروسية المتعلقة بالصناعة الزراعية.

وقال بوتين: "وأخيرا، فإن الشرط الأساسي لروسيا للعودة إلى الصفقة هو استعادة جوهرها الإنساني الأصلي. عندما يتم استيفاء كل هذه الشروط، ما اتفقنا عليه سابقا، سنعود على الفور إلى هذه الصفقة".

أوكرانيا روسيا بوتين الحبوب الأوكرانية

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