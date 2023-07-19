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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أيمن صابر يشوق جمهوره لأغنية خالص

صدى البلد

يستعد المطرب أيمن صابر لطرح أغنية جديدة بعنوان "خالص خالص" عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب وجميع منصات الديجيتال، من كلمات عبدالرحمن هدايه، وألحان ايمن صابر، وتوزيع يحي يوسف، وإخراج شربيني، وهو ثالث اغانيه التي قام بتلحينها وشوق أيمن جمهوره بطرح الفيديو الدعائي للعمل عبر صفحات السوشيال ميديا تمهيدا لطرحه. وذلك بعد النجاح الكبير لاغنيته الاخيره ترند الجمال التي لاقت نجاحا لافتا مع الجمهور العربي انطلاقه ايمن الحقيقيه في 2016 بعد تعرفه على الشاعر أحمد عوض، فأصدرا معا أغنية "اتعودت غيبتك" والتي كانت بمثابة البداية الحقيقية لأعمال فنية أكثر احترافية.

وفي عام ٢٠١٩ أصدر أول فيديو كليب بعنوان "بحنلها" والذي قام بتصويره في لبنان مع المخرجة اللبنانية راندلي قديح بالتعاون مع أحمد عِوَض وألحانه وعمرو عدلي.

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وهو ما شجعه لتقديم أغنيه جديدة "محملتش بيك" مع نفس المخرجه رندلى قديح في عام ٢٠٢٠ وهي أغنيه تتميز بالطابع الرومانسي وحققت مشاهدات كبيرة على اليوتيوب تجاوزت 500 ألف مشاهدة، وكانت من كلمات احمد عوض والحان احمد حافظ وتوزيع يحيى يوسف.وتوالت الاعمال الناجحه بعمل اتنين فيديو كليب لاغنيتين في ٢٠٢١و٢٠٢٢ بحبك من البدايه ومحترفه وانتهت باخر اغنيه التي لاقت نجاحا ملفتا ترند الجمال في ٢٠٢٣.

أغنية جديدة ايمن صابر خالص خالص لبنان الأعمال الناجحة

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