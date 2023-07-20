لطلاب جامعة حلوان.. التسجيل بالبرامج التدريبية بمركز اللغات عبر هذا الرابط

يعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية بكافة اللغات ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز.



ويحرص مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب على عقد العديد من الدورات التدريبية التي تؤهل الطلاب، هذا إلى جانب اهتمام الجامعة بتوفير معامل متخصصة وقاعات مجهزة بأحدث الأجهزة لاتاحة مثل هذه الدورات.



وأوضحت إدارة مركز اللغات بكلية الاداب جامعة حلوان انه على الراغبين في الحجز سرعة التوجه الى مركز اللغات بصورة البطاقة، وكشفت انه يتم الإعلان عن بدء كل دورة فور اكتمال العدد.

ونوه المركز انه يمكن التسجيل في الدورات التدريبية من خلال رابط صفحة المركز التالية

وقد تم إنشاء مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بهدف عقد دورات تدريبية تؤهل الطلاب وتساهم في رفع كفاءة الدراسة والبحث بالاشتراك مع بعض الجهات المعنية وكذلك رفع الكفاءة المهنية في تخصصات مختلفة.



جدير بالذكر انه قد استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اللواء محمد البابلي، مدير معهد اللغات للقوات المسلحة، والوفد المرافق له، وذلك لبحث ومناقشة آليات توقيع برتوكول تعاون مشترك بين الجانبين لعمل دورات مشتركة وبرامج أكاديمية في مجال اللغات، وتعزيز التبادل الأكاديمي والعلمي، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات متعددة، حيث تعتبر هذه الخطوة فرصة لتعميق العلاقات وتعزيز التفاهم والتعاون المشترك.