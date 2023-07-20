وكيل معهد القطن يكشف لـ "صدى البلد" آخر تطورات زراعة المحصول الملون بمصر

قال الدكتور وليد يحيي وكيل معهد القطن للإنتاج التابع لوزارة الزراعة، إنه يتم حاليا عمل إكثار لبذرة القطن الملون بالمعهد على أساس أنه عند طرحه وتحديد له أماكن منعزلة لبدء زراعته فى محافظات مصر والمزارع يبدأ الإقبال عليه يكون هناك بذور كافية لزراعته .

القطن الملون

وأضاف "يحيي" خلال تصريحات ل "صدى البلد " ، أنه حتى الآن تم زراعة قطن ملون في مساحة حوالى فدان بمركز البحوث الزراعية بالجيزة ، معلقًا:" إذ تم زراعة الأقطان الملونة سيتم زراعته بأماكن منعزلة حفاظا عن القطن الأبيض المصري وحفاظا على سمعته بالسوق العالمى.

وأشار "وكيل معهد القطن" إلي أن مصر من ٧ دول فى العالم تنتج القطن الملون، مشيرا إلى أن مصر أول دولة عربية وأفريقية تنتج القطن الملون ليس هذا فحسب بل مصر أنتجت القطن الملون بمواصفات جيدة تماثل صفات جودة الغزل للأقطان البيضاء وهذا لا يوجد فى أى دولة فى العالم.

وتابع قائلا : "فى الطريق إلي انتاج ألوانا أخرى من الأقطان بعد اللونين البنى والأخضر، مؤكدا أن المعهد يجرى جميع أبحاثه من أجل الوصول إلي إنتاج قطن باللون الأصفر الكنارى" .

وقال "وكيل معهد القطن " إن أهم الدول التى تستورد قطن من مصر هى الهند، حيث تستورد 70 %من قيمة الأقطان المصدرة من مصر، ثم الصين وتركيا ، ودول جنوب شرق آسيا، ومستهدف افتتاح أسواق أخرى أمام محصول القطن فى العالم كله.