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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان قصير .. إطلالة مثيرة لـ ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

صدى البلد

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها احدث جلسة تصوير  لها؛ وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 

وتألقت ياسمين صبري في بإطلاله جذابة مثيرة مرتدية فستان قصير باللون البيج ، مما حازت الصورة إعجاب متابعيها.
 

آخر أعمال ياسمين صبري

أما عن آخر أعمال ياسمين صبري، شاركت في فيلم البعبع، التي تم عرضه في موسم عيد الأضحى لعام 2023، وحقق الكثير من المشاهدات، وتدور أحداثه في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور أبنائه الاثنان في منزلة القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيء منذ ولادتهما، فيضطر الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.

فيلم البعبع

ويضم فيلم البعبع العديد من الفنانين أبرزهم أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن، محمد أنور، ورحاب الجمل ومحمد عبد العظيم وغيرهم من الفنانين، وتأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري إطلالة ناعمة لـ ياسمين صبري صور ياسمين صبري أعمال الفنانة ياسمين صبري

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