أخبار الفن| رد فعل مفاجئ من طليقتي حسن شاكوش والفيشاوي.. وفاة شقيقة أحمد هاني

رد فعل مفاجئ من طليقتي حسن شاكوش والفيشاوي.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها وفاة شقيقة الفنان أحمد هاني، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

تحدثت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، عن ظاهرة التسرب من التعليم، وحملة «علشان ولادكم .. احسبوها صح» التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي، للقضاء على مشكلة التسرب التعليمي.

وأكدت الفنانة سميحة أيوب، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، على ضرورة توعية الناس بأن العلم واجب على كل فرد، حتى لو كان يسعى الفرد للعمل في أي حرفة فلابد للتعليم الذي يحمي الإنسان للأبد، معلقة: «التعليم يضيف انسان تاني لانسانيتك».

حالة كبيرة من الجدل أثارتها ريم طارق -طليقة حسن شاكوش- بعد حلقتها مع الإعلامية بسمة وهبة قبل يومين، على قناة المحور الفضائية.

فيما نشرت ريم طارق -طليقة حسن شاكوش- عدة صور لها من كواليس حلقتها مع بسمة وهبة، وذلك من خلال حسابها الخاص على تطبيق الصور انستجرام.

كشف الفنان أحمد هاني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وفاة شقيقته اليوم الخميس 20 يوليو، ولم يكشف عن تفاصيل الجنازة والعزاء.

وكتب أحمد هاني عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون .. اختي ماتت .. ارجو تدعو لها».

توفي اليوم الخميس، الشاعر الغنائي أحمد شعير، بعد صراع مع المرض، ولم يتم تحديد موعد الجنازة والعزاء حتى الآن.

وأعلنت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، خبر وفاة الشاعر أحمد شعير، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

شنت رنا -شقيقة ريم طارق- هجوما على حسن شاكوش (طليق ريم)، بعد الفيديو الذي نشره شاكوش، عبر حسابه على تطبيق انستجرام للرد على طليقته.

يحل اليوم الخميس 20 يوليو، ذكرى ميلاد الفنان محمد رشدي، الذي ولد بمثل هذا اليوم عام 1928، ورحل عن عالمنا في 2 مايو عام 2005، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ77 عاما.