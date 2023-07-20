عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| رد فعل مفاجئ من طليقتي حسن شاكوش والفيشاوي.. وفاة شقيقة أحمد هاني

أخبار الفن
أخبار الفن

رد فعل مفاجئ من طليقتي حسن شاكوش والفيشاوي.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها وفاة شقيقة الفنان أحمد هاني، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها: 

 

حملة علشان ولادكم .. احسبوها صح| سميحة أيوب: التعليم يحمي الإنسان للأبد

تحدثت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، عن ظاهرة التسرب من التعليم، وحملة «علشان ولادكم .. احسبوها صح» التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي، للقضاء على مشكلة التسرب التعليمي.

وأكدت الفنانة سميحة أيوب، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، على ضرورة توعية الناس بأن العلم واجب على كل فرد، حتى لو كان يسعى الفرد للعمل في أي حرفة فلابد للتعليم الذي يحمي الإنسان للأبد، معلقة: «التعليم يضيف انسان تاني لانسانيتك».

 

الجمهور يتساءل .. رد فعل مفاجئ من طليقتي حسن شاكوش وأحمد الفيشاوي

حالة كبيرة من الجدل أثارتها ريم طارق -طليقة حسن شاكوش- بعد حلقتها مع الإعلامية بسمة وهبة قبل يومين، على قناة المحور الفضائية.

فيما نشرت ريم طارق -طليقة حسن شاكوش- عدة صور لها من كواليس حلقتها مع بسمة وهبة، وذلك من خلال حسابها الخاص على تطبيق الصور انستجرام.

 

بعد أيام من تعرضه لحادث.. وفاة شقيقة الفنان أحمد هاني

كشف الفنان أحمد هاني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وفاة شقيقته اليوم الخميس 20 يوليو، ولم يكشف عن تفاصيل الجنازة والعزاء.

وكتب أحمد هاني عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون .. اختي ماتت .. ارجو تدعو لها».

 

وفاة الشاعر الغنائي أحمد شعير بعد صراع مع المرض

توفي اليوم الخميس، الشاعر الغنائي أحمد شعير، بعد صراع مع المرض، ولم يتم تحديد موعد الجنازة والعزاء حتى الآن.

وأعلنت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، خبر وفاة الشاعر أحمد شعير، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

رقاصة.. شقيقة ريم طارق تشن هجوما على حسن شاكوش

شنت رنا -شقيقة ريم طارق- هجوما على حسن شاكوش (طليق ريم)، بعد الفيديو الذي نشره شاكوش، عبر حسابه على تطبيق انستجرام للرد على طليقته.

 

في ذكراه.. سر خلاف محمد رشدي مع عبد الحليم حافظ

يحل اليوم الخميس 20 يوليو، ذكرى ميلاد الفنان محمد رشدي، الذي ولد بمثل هذا اليوم عام 1928، ورحل عن عالمنا في 2 مايو عام 2005، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ77 عاما.

حسن شاكوش الفيشاوي أحمد هاني الفنان أحمد هاني سميحة أيوب أحمد شعير ريم طارق طليقة حسن شاكوش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 درجة دفعة واحدة | الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

في كيس قمامة| لماذا أرسل الزمالك درع الدوري للأهلي بطريقة مهينة؟.. اعرف الحكاية

أميرة الذهب |360 ثانية تكشف حيلة 3 سيدات لسرقة محل مجوهرات شهير بأكتوبر..صور

«اشتري شبكتك الجرام نزل 700 جنيه»|هبوط قياسي بأسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

تصرّف مفاجئ من إمام عاشور مع كهربا في تتويج الأهلي بدرع الدوري

بيان عاجل من السويد بعد اقتحام سفارتها في العراق

جلسة في الأهلي لحسم انتقال الشناوي للنصر السعودي

سيناريو في الأهلي لضم زيزو .. واللاعب يطلب 30 مليون جنيه للتوقيع

موضوعات متعلقة

في ذكراه.. سر خلاف محمد رشدي مع عبد الحليم حافظ

وفاة الشاعر الغنائي أحمد شعير بعد صراع مع المرض

بعد أيام من تعرضه لحادث.. وفاة شقيقة الفنان أحمد هاني

الجمهور يتساءل .. رد فعل مفاجئ من طليقتي حسن شاكوش وأحمد الفيشاوي

حملة علشان ولادكم .. احسبوها صح| سميحة أيوب: التعليم يحمي الإنسان للأبد

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

ظهرت بالفوطة.. ليلا: هاجموني بسبب كليب في حمام مغربي

ترشيحاتنا

قبل نصف قرن.. قصة أول رحلة مأهولة إلى سطح القمر

انخفاض هائل في سعر النفط عالميا

مسئول تنفيذي سابق بجوجل: الروبوتات ستكون محل البشر في العلاقات الحميمة

«اشتري شبكتك الجرام نزل 700 جنيه»|هبوط قياسي بأسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على القرم

تحذير صادم من صندوق النقد بشأن ارتفاع الدولار عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو يثير الجدل لملياردير يقوم برفع سيارته إلى شقته

وفاة يوتيوبر شهيرة عن عمر يناهز الـ 22 عامًا لإصابتها بمرض غير متوقع

الزمالك فشل في خطفه|نجم الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة.. ولهذا السبب لم تتم

في كيس قمامة| لماذا أرسل الزمالك درع الدوري للأهلي بطريقة مهينة؟.. اعرف الحكاية

فيديو

مقطع فيديو لمواطن كويتي يثير الجدل حول معاناة أبناء وطنه لهذا السبب

مقطع فيديو لسرقة شاحنة بداخلها طفل رضيع في بوسطن .. اعرف القصة كاملة

بعد سنوات من الانقطاع.. حسام عاشور يكشف سبب تواجده في مقر الأهلي

ثلث اقتصاد العالم..كل ما تريد معرفته عن مجموعة بريكس المنافس الشرس للغرب..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ